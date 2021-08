DokeV: Korea’s Pokémon van Black Dessert makers

DokeV is een gloednieuwe open-wereld game die voor het eerst werd getoond tijdens Gamescom Opening Night Live. De eerste trailer toont ons gameplay in een cartoon, maar realistisch uitziende wereld, ondersteund door swingende K-pop beats!

Spelers moeten monsters verzamelen in DokeV die de naam Dokebi dragen. Het zijn mysterieuze wezentjes gebaseerd op Koreaanse mythologie en folklore. Ze leven in harmonie met de mensen en ze helpen de mensen met het aanmoedigen om hun dromen achterna te gaan. Met deze bezigheid kweken de wezentjes meer kracht. De wezentjes reflecteren allerlei soorten passies en dromen van de mens en leveren hiermee lef en kracht voor de mensen waar ze direct mee verbonden zijn.

Spelers trekken de kleurrijke open-wereld in om op zoek te gaan naar deze wezentjes en om ze te verzamelen. Het ontdekken van de wereld is een groot onderdeel van het spel. We zien dan ook dat de speler zich of verschillende manieren door de wereld kan verplaatsen, van skateboards, skeelers, alpaca’s, vliegende paraplu’s en zelfs een soort van Spider-Man achtige slinger.

DokeV is net als Black Dessert Online een open-wereld MMO. Wat dit precies voor het monster verzamel spelletje betekent is nog niet duidelijk. Behalve de pas getoonde trailer is er nog vrij weinig informatie gedeeld. Er zijn ook nog geen platformen bekend gemaakt. Ter vergelijking verscheen Black Dessert in eerste instantie alleen in Korea op PC. De game verscheen later via een andere uitgever in het Westen met de nodige aanpassingen. Pas veel later werd de game ook beschikbaar gemaakt voor console. Het lijkt er in ieder geval wél op dat DokeV een wereldwijde lancering maakt in plaats van eerst in Korea.