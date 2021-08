Blasphemous 2 aangekondigd voor release in 2023

Tijdens Gamescom werd er een nieuwe trailer getoond voor de inmiddels populaire Souls-like Metroidvania, Blasphemous. De trailer betreft een gratis DLC die later dit jaar nog verschijnt op alle platformen. De trailer sluit af met een korte aankondiging.

Blasphemous: Wounds of Eventide is vanaf 9 december gratis te downloaden voor alle Blasphemous spelers. Het is een afsluitend hoofdstuk voor het eerste deel. Maar het is niet het afsluitende hoofdstuk voor de franchise. Er komt namelijk een geheel nieuw deel aan. We moeten er wel nog eventjes op wachten, want we kregen alleen een jaartal te zien. 2023.

Blasphemous 2

Het beeld in de Wounds of Eventide trailer gaat op zwart, maar het is nog niet voorbij. Er verschijnt rook op de achtergrond, een melancholische melodie en terwijl er wordt gesproken in een middeleeuwse variant van Latijn verschijnt langzaam het Romeinse cijfer 2 in beeld. Dit kan niets anders betekenen dan Blasphemous 2, uiteraard!

Wat er precies wordt gezegd in het Latijn is mij niet duidelijk, maar ik heb het even voor je opgezocht. Aangezien het gaat om een hele oude taal en daar een oud dialect van is de vertaling wellicht niet helemaal juist, maar iemand op Reddit heeft een poging gewaagd.

Suscipe, Pater Retortus, orationem nostram. Fac ut frons sine nomine culpabilissima convertur nobiscumque ibit. (Something miracle?) recreatos (?) The first sentence is pretty obviously: Receive, Twisted Father, our prayers. The middle sentence is… tricky: something about making and/or facing, the name or nameless, guiltiest, convert (change), and “go with us.” The last bit is unclear.

In combinatie met de toon van de muziek op de achtergrond kan ik nergens anders aan denken dan Dark Souls. Dat is geen slecht iets, want het eerste deel voelde ook echt aan als een Dark Souls in een Metroidvania jasje. In 2019 speelde wij het eerste deel en hier lees je onze review terug!