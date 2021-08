Metroid Dread toont schitterende nieuwe trailer

Vond je de eerste trailer van Metroid Dread al goed? Dan heb ik goed nieuws. Want hier is Trailer 2! Nintendo toont ons nieuwe beelden van onze favoriete Space heldin.

De tweede trailer, die ongeveer een dikke maand voor de release wordt vrijgegeven van Metroid Dread, toont ons meer Samus. Niet alleen meer Samus, maar vooral ook wat Samus zoal kunt doen. Zoals in de beschrijving van de trailer terug te vinden is toont de trailer ons een aantal mysterieuze gevaren die lurken in schaduwen van planeet ZDR. Ook zien we enkele krachten die Samus Aran paraat heeft staan gedurende onze playthrough.

Metroid Dread is een erg lang verwachte titel. De naam van de game dook meer dan 15 jaar geleden voor het eerst op en sindsdien is het lang stil geweest. Onlangs wist Nintendo de hele wereld te verbazen met alsnog een aankondiging en tevens de verschijning van een Nintendo Switch Oled model in de kleuren van Samus’ nieuwe uitrusting. Deze nieuwe Switch is op dezelfde dag verkrijgbaar.

Metroid Dread is vanaf 8 oktober verkrijgbaar voor alle Nintendo Switch modellen.