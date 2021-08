Death Stranding ziet er goed uit in de PS5 Director’s Cut

In september verschijnt de Death Stranding Director’s Cut op de Playstation 5. Deze versie met extra content voegt uren speeltijd toe voor nieuwe en terugkerende spelers. Sam heeft zelfs een aantal nieuwe snufjes.

Net als Ghost of Tsushima, is er nog een Playstation titel die opnieuw verschijnt met Playstation 5 enhancements en extra content. We hebben het natuurlijk over de Director’s Cut van Death Stranding. Kojima gaf zelf aan dat hij eigenlijk geen fan is van deze benaming, want de Director’s Cut geeft aan dat er content in zit die niet bij het originele zat, maar wel al af zou zijn. Dit is niet het geval voor Death Stranding. De extra content die verschijnt in deze versie werd expliciet gemaakt voor deze versie, na de release van de originele game.

In bovenstaande preview die werd gegeven tijdens Gamescom Opening Night Live zien we wat we mogen verwachten. Sam krijgt nieuwe snufjes waardoor het bezorgen van pakketjes een stuk minder vervelend is, of gewoon een stuk sneller gaat. Zo kan Sam nu van hoge gebieden springen met een verstevigd harnas die zijn landing kan breken.

Ook is er een speciaal kanon die nu je cargo mijlenver weg kan schieten. Zo hoef je het immers niet zelf te dragen. Je kunt het ook door je buddy-bot laten doen. Je eigen robot, die jou en je cargo kan dragen en brengen.

Er zijn zo nog een hele hoop andere bonussen die Sam op weg helpen in de Director’s Cut, maar er zijn ook nieuwe activiteiten zoals een racebaan, oefenvelden en meer. Door de uitbreiding van Sam’s arsenaal zit er in eens veel meer actie in Death Stranding, mits je er voor kiest om die route te bewandelen. Sommige nieuwe missies lijken zelfs een beetje op voorgaande werken van Kojima…

Ga jij vanaf 24 september aan de slag met de definitieve versie van Death Stranding?