Kitaria Fables is de skattigste RPG van deze maand

Kitaria Fables is een gloednieuwe actie RPG die aanstaande donderdag, op 2 september al verschijnt voor Playstation, Xbox, PC en Nintendo Switch. Het is een schattige RPG met hoofdzakelijk: Katten!

Je speelt je eigen gelaarsde kat in Kitaria Fables en je hebt het nogal zwaar te voorduren. Het is namelijk niet een RPG waar je scherpe klauwen voor nodig hebt. Je vrienden, de stad, je boerderij en nog veel meer vereisen je aandacht in dit avontuur. Dat wordt aanpoten!

Je begint je avontuur in ‘Paw Village’. Dit is de stad waar je allerlei dingen kunt doen, zoals het bezoeken van winkels en een praatje maken met de buren. Hou ze goed te vriend, want hoe beter je elkaar leert kennen, des te meer beloningen het je oplevert. Een goed begin is het halve werk zeggen ze altijd. Het goede begin maak je in dit dorpje, waar je tevens je uitrusting kunt versterken voor de uitdagingen op je pad.

Niet alleen uitrusting is van belang, maar ook je rantsoen voor onderweg. Gelukkig kan je je eigen voorraden kweken op je eigen boerderij. Koop zaadjes in het dorpje en laat de gewassen groeien op je eigen velden. Oogst ze en verwerk de ingrediënten in je benodigdheden voor de verschillende soorten gebieden waar je heen moet trekken.

Kitaria Fables laat je namelijk op pad gaan op zandige stranden, maar ook ijzige bergtoppen en moerassige bossen. Deze plekken zitten vervolgens weer vol met spullen die je later kunt gebruiken. Mineralen in rotsen, plunder kerkers en versla monsters voor nieuwe ingrediënten en benodigdheden om je personage te versterken. Neem het vervolgens op tegen de bedreigingen op je pad op je eigen manier. Ben je meer van de spreuken, of meer van de scherpe zwaarden?

Kitaria Fables is vanaf 2 september verkrijgbaar voor alle huidige consoles en PC. Meer informatie over de game? Check de website!