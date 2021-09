Sony past Horizon Forbidden West PS5 upgrades aan

Origineel was het zo dat alleen de Digital Deluxe, Collector’s of Regalla Edities voor Horizon Forbidden West de mogelijkheid hadden om een upgrade te krijgen van de Playstation 4 versie naar de Playstation 5 upgrade. De keuze is nu zodanig veranderd, dat alle edities deze mogelijkheid dragen. Sony president Jim Ryan zei hierover het volgende:

“Last year we made a commitment to deliver free upgrades for our cross-gen launch titles, which included Horizon Forbidden West. While the pandemic’s profound impact pushed Forbidden West out of the launch window we initially envisioned, we will stand by our offer: Players who purchase Horizon Forbidden West on PlayStation 4 will be able to upgrade to the PlayStation 5 version for free.”