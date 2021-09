Vampire: The Masquarade – Bloodhunt vanaf nu gratis speelbaar

Vampire: The Masquarade – Bloodhunt is een gratis Battle Royale gamen die zich afspeelt binnen de Vampire franchise. De Free-To-Play Battle Royale is vanaf nu gratis speelbaar in Early Access via Steam.

Vampire: The Masquarade is een langlopende franchise en een bekende Table Top reeks. Toch kent de franchise ook een vertakking in Video Games, waaronder Bloodhunt de nieuwste toevoeging is. Deze gratis game is nu al speelbaar via Steam Early Access. Maak een Sharkmob account aan, download de game en maak de straten van digitaal Praag onveilig.

Om aan de slag te gaan met de gratis Battle Royale titel heb je een PC nodig met minimaal de volgende specificaties:

Windows 10 64-bit

Intel i5-7400, AMD Ryzen 1300X of natuurlijk iets beters

8 GB aan RAM geheugen

GTX 970, Radeon RX 580, of natuurlijk iets beters.

HDD om de game te installeren

Het valt dus eigenlijk wel mee qua specificaties. Je hebt geen monster van een kast nodig om deze game op te starten. Uiteraard zijn er ook een aantal aanbevolen specificaties om het beste uit het spel te halen. De ontwikkelaars adviseren daarom om een SSD te gebruiken om het spel te installeren, een i7 8700K of iets soortgelijks, 16 GB RAM en een GTX 1080, soortgelijks of beter.

Fans van de franchise hebben helemaal niet lang hoeven wachten op deze game. Tijdens E3 2021 werd Bloodhunt officieel aangekondigd en vandaag, een kleine 3 maandjes verder, is het al zo ver. Ga jij aan de slag met Bloodhunt tijdens de Early Access periode?