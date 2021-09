Venom: Let There Be Carnage verschijnt eerder

Het tweede deel van Venom, Let There be Carnage, zou eigenlijk verschoven zijn naar 15 oktober. Deze wordt echter teruggeschoven naar 1 oktober!

Venom tegen Carnage werd verschoven vanwege de hoge Covid cijfers in Amerika. Fans dachten eerder dat de film nog verder verschoven zou gaan worden, dus wellicht een toffe verrassing om te zien dat hij juist naar voren geschoven wordt. De allereerste datum was 24 september, dus de uiteindelijk vertraging is een stuk korter dan verwacht en duurt dus maar een week.

Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings heeft al bewezen een goede box office neer te kunnen zetten, wat laat zien dat bioscopen nog zeker niet overbodig zijn na een pandemie. In dezelfde maand verschijnt nog No Time to Die, Halloween Kills en The Last Duel.

Venom: Let There Be Carnage verschijnt dus op 1 oktober 2021 in de meeste bioscopen. We zien wederom een Tom Hardy die Eddie Brock speelt. Hij is deels overgenomen door een alien onder de naam Venom. De schurk, Cletus Kasady/ Carnage, zal gespeeld worden door Woody Harrelson. Ook kijken we uit naar Morbius, deze zal verschijnen in 2022. Hier zien we Jared Leto als Dr Michael Morbius. Fans van het Spider-Man universum zullen dus blij zijn de komende tijd!