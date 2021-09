Alan Wake Remastered aangekondigd en gaat mutliplatform

Alan Wake verscheen zo’n 11 jaartjes geleden en vandaag de dag is het al bijna zover om de aan de slag te gaan met de remaster. De ontwikkeling van de nieuwe versie is bijna klaar, laat Remedy weten. De studio laat weten dat ze enorm gedreven zijn door de positieve Alan Wake community, die vandaag de dag nog erg luid is, vandaar ook deze plotselinge aankondiging.

Er is nog geen trailer en er zijn nog geen beelden opgedoken. Voor nu moeten we het doen met de woorden van Sam Lake, de creative Director bij Remedy Entertainment. Alan Wake Remastered bevat het originele verhaal waar nauwelijks aan gesleuteld is. Het is nog steeds zoals vroeger, maar visueel is natuurlijk het een en ander aangepast. Waaronder ook het karakter model van Alan Wake zelf en de cinematics.

We can’t thank you enough for the love and support you’ve shown #AlanWake these 11 years… but I can try.

I wrote you a letter on our lovely, long-time fan site, @TheSuddenStop.

Welcome to Bright Falls, again, for the first time. ❤️ 🔦 This is for you. https://t.co/XasoyzjttL pic.twitter.com/SSSBRWpCwm

— Sam Lake (@SamLakeRMD) September 7, 2021