Call of Duty Vanguard Multiplayer onthuld

Sledgehammer Games en Activision hebben onlangs de multiplayer van Call of Duty Vanguard getoond. Heet is en grote jongen met maar liefst 20 verschillende speelvelden op de dag van lancering!

Terwijl Call of Duty zo ongeveer iedere Activision studio heeft opgeslokt lijkt de franchise daar dit jaar de vruchten van te plukken. Call of Duty Vanguard is een grote jongen en introduceert een aantal veranderingen in de populaire franchise. De game draait nog steeds op de 2019 Modern Warfare Engine, maar deze kan zoals we nu te zien krijgen, al meer dan 2 jaar geleden.

Destruction

In de nieuwe Call of Duty is het mogelijk om dingen te slopen. Het is niet zo grandioos als we gewend zijn van de Battlefield spelllen, maar het is een nieuw tactisch element. Zie het als een lite-versie van de vernietiging in Rainbow Six Siege. Zo kan je bepaalde muren, of gedeelte van muren kapot maken zodat je een gat krijgt om door heen te schieten. Dit werkt ook bij tegelraampjes zodat je een kijkgat kunt creëren bij een normaal dichte muur. Het voegt een nieuwe dynamiek toe aan de multiplayer en de manier waarop gespeeld kan worden in de verschillende maps en modi.

Maar liefst 10 aanpasbare wapenopties

Met Call of Duty Black Ops Cold War kregen we al meer attachment opties dan we gewend waren, maar Vanguard tilt het naar een nog hoger niveau. Dit maal zijn er voor bepaalde wapens maar liefst 10 attachment opties. Ditmaal kan je bijvoorbeeld ook het complete munitie of kaliber soort aanpassen waardoor hetzelfde wapen compleet van speelstijl kan veranderen.

Operator Level

De verschillende soorten operatoren uit Modern Warfare en Black Ops Cold War kennen we allemaal wel. De trend wordt voortgezet in Vanguard, maar dit keer heeft een operator ook een eigen level. Door simpelweg te spelen met deze operator ontgrendel je nieuwe aanpassingen voor deze personage. Operators hebben ook een favoriete wapen. Speel je met dit wapen als die operator, dan krijg je extra XP.

Perks en mounting

De werking van Perks is dit maal ook iets anders dan je gewend bent. Losstaande bonussen op basis van perks blijven bestaan, maar je kunt ze dit maal ook combineren. Heb je bijvoorbeeld de Lightweight en Tactical Sprinting perk, maar ook de Gung-Ho perk actief op je wapen? Dan kan je sprintend schieten met je wapen!

Het mounten van je wapen langs een richel of muurtje is ook terug in Vanguard. Dit keer kan je tijdens het mounten op een muurtje ook van links naar rechts lopen, in plaats van alleen draaien meet je wapen. Wil je liever iets veiliger te werk gaan? Dan kun je vanaf nu ook vanuit dekking blind met je wapen vuren.

Wil je de hele onthulling nog even terugkijken? Check dan onderstaande video! Meer info in de officiële blog.