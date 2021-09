Jagex zet streep door RuneLite HD uren vóór release

RuneLite HD zou een mod moeten worden voor Old School RuneScape spelers die de game een HD tintje gaf zoals de 2008 update. Vlak vóór de release van de mod werd de livegang tegengehouden door Jagex.

RuneLite HD is een mod voor een third-party client voor Old School RuneScape. Third party clients zijn legaal zodra ze opereren binnen de richtlijnen gesteld door Jagex. Eerder deze week werd een project door een fan, waar meer dan 2000 uur in is gestoken, vlak voor de release stopgezet, door Jagex.

Het project was niet onbekend voor de RuneScape ontwikkelaar. De ontwikkelaar van de mod is er al jaren mee bezig en eigenlijk vanaf het moment dat het veel belangstelling kreeg van de fans, waren ook de officiële ontwikkelaars van het spel op de hoogte. Tot op heden werd er niet ingegrepen want spelvensters van derde partijen zijn legaal, zolang ze niet de regels van de game overschrijden. De op dit moment meest populaire clients om de game in te spelen zijn RuneLite en OSBuddy. RuneLite HD zou het uiterlijk van het spel aanpassen op basis van het uiterlijk van het spel na de HD update in 2008. Check hier de originele trailer die RuneScape in 2008 publiceerde:

Hier beneden een korte teaser van enkele gebieden zoals zou worden weergegeven via RuneLit HD:

Geen RuneLite HD

Old School RuneScape is een RuneScape versie gebaseerd op het spel uit 2007, net vóór de release van RuneScape HD. De versie werd uitgebracht naar velen verzoeken van fans die graag de game wilde ervaren op de ouderwetse manier, zonder Evolution of Combat. Sinds de release van Old School RuneScape is het spel een eigen leven aan leiden met zijn eigen verhaal en updates, losstaand van het basisspel.

Veel fans werden enthousiast van de mod van ontwikkelaar ‘117scape’. Het nieuws dat deze mod niet wordt uitgebracht komt als de slag van een moker bij de ontwikkelaar, maar ook bij veel fans die onder andere via Reddit hun frustratie uiten.

“They declined outright,” meldt ontwikkelaar, 117. “I am beyond disappointed and frustrated with Jagex, and I am so very sorry that, after this long journey, I’m not able to share this project with you.

De reden dat Jagex de mod tegenhoudt zou zijn omdat de ontwikkelaar zelf een soortgelijke implementatie in de planning heeft staan voor Old School RuneScape. Deze eigen implementatie is nog in een erg vroeg stadium. Vandaar dat 117scape heeft verzocht om deze mod actief te houden totdat Jagex met een eigen versie komt. Hiermee gingen ze niet akkoord.