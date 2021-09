Check hier de eerste trailer voor The Matrix Resurrections!

Neo is terug in The Matrix Resurrections. Het is de langverwachte vierde film in de The Matrix franchise met natuurlijk niemand minder dan Keanu Reeves in de hoofdrol.

Een legendarisch duo keert terug in The Matrix Resurrections. We zien Keanu Reeves terugkeren als Neo, maar ook Carrie-Anne Moss als Trinity. Naast het iconische duo zijn er nog meer filmsterren om te bewonderen in de langverwachte Matrix film waaronder:

Yahya Abdul-Mateen II (the “Aquaman” franchise) Jessica Henwick (TV’s “Iron Fist,” “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), Jonathan Groff (“Hamilton,” TV’s “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl”), Priyanka Chopra Jonas (TV’s “Quantico,”), Christina Ricci (TV’s “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story,” “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (TV’s “Dead to Me,”), Eréndira Ibarra (series “Sense8,” “Ingobernable”), Toby Onwumere (TV’s “Empire”), Max Riemelt (series “Sense8”), Brian J. Smith (series “Sense8,” “Treadstone”) en Jada Pinkett Smith (“Angel Has Fallen,” TV’s “Gotham”)

De film moet net vóór de feestdagen nog in de bioscoop verschijnen. Geen zin om naar de bioscoop te gaan? De film verschijnt vanaf release ook direct op HBO Max. En dan nu, eindelijk. De trailer!

De eerste film uit de reeks dateert alweer uit 1999. Ga jij de nieuwe zo snel als het kan checken in de bios?