Star Wars Knights of the Old Republic remake onthuld

Sony trapte de nieuwste Playstation Showcase af met een bekende titel. Star Wars Knights of the Old Republic krijgt namelijk een Remake. De game lijkt vooralsnog een PS5 Console Exclusive te zijn.

We hebben niet veel gezien, maar toen het logo van Lucasfilm in beeld kwam, kon dat ook maar een ding betekenen. Een Star Wars game. Developer Aspyr werkt aan de game die vooralsnog alleen op de PS5 console lijkt uit te gaan komen. Een release datum is echter niet bekend gemaakt.

Lucasfilm en Aspyr laten na de show weten dat het nog erg vroeg is om meer informatie te kunnen geven dan ze op dit moment kunnen doen. Op dit moment weten we dus dat Sony een samenwerking is aangegaan met beide partijen voor een Remake van de cult klassieker.

Knights of the Old Republic Remake verschijnt tijdens lancering op PC en Playstation 5. Het lijkt er op dat dit een tijdelijke deal is en de game op een later tijdstip nog naar Xbox kan komen.

Het einde van de exclusiviteitsdeal tussen EA en Lucasfilm betreft Star Wars loopt ten einde. Daarom zien we nu opeens heel veel Star Wars aankondigingen verschijnen van verschillende ontwikkelaars. De originele KOTOR is alweer een tijdje oud. Deze werd in 2003 uitgebracht door BioWare.