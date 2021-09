Uncharted komt naar Playstation 5 en PC

Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy komen beide naar Playstation 5 en PC in een Legacy of Thieves Collection. Beide titels worden voorzien van upgrades voor de desbetreffende machines.

Ergens in het begin van 2022 is het tijd om (opnieuw) de actie in te duiken met Nathan Drake en Chloe Frazer. Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy komen beide naar de Playstation 5. Iets na de release van de Playstation 5 versie komen de twee titels ook naar PC. De ontwikkelaars bij Iron Galaxy zijn verantwoordelijk voor de PC versie van de collectie.

Of het nu je eerste of tweede keer is dat je door Uncharted heen speelt, het blijft een genot. Naughty Dog zijn absolute goden als het aankomt op een prachtige wereld in elkaar zetten. Vandaag de dag zien Uncharted 4 en The Lost Legacy er nog schitterend uit en te bedenken dat Het laatste deel met Nathan Drake al ruim 5 jaar oud is.

Voor nu moeten we het helaas even doen met deze minuut-durende trailer waarin we al enkele Playstation 5 beelden te zien krijgen. Deze beelden zien er nu al schitterend uit en persoonlijk kan ik echt niet wachten om te zien hoe Nathan Drake schittert op de Playstation 5.