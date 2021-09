Gran Turismo 7 campaign vereist internet connectie

Gran Turismo 7 kreeg afgelopen week een nieuwe gameplay trailer tijdens Sony’s State of Play. Ook kregen we een release datum van 4 maart 2022. Maar, er is nog wat meer nieuws over de verhaallijn voor GT7.

Polyphony maakte een toffe trailer met veelzijdige gameplay en dramatische bijna Bloodborne-esque muziek. Deze lieten ze dan ook zien tijdens de State of Play die veel mensen wegblies. Maar, er is ook een nieuwtje waar niet iedereen heel blij van zal worden.

De campaign of story mode voor Gran Turismo 7 zal meer gaan lijken op dat van de oudere games, op één aspect na; Je moet altijd online zijn om de campaign te kunnen spelen. Dit is iets wat je vaak ziet in race games of shooters. De game zal weinig offline features hebben. Dit zal voor sommigen wel een irritatiefactor zijn, alhoewel vele anderen er niks van zullen merken.

Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat veel games online features in de campaign modes hebben zitten. Zo is er bijvoorbeeld een café mode en livery editor die beiden al hun online componenten hebben. Sommige racers, waaronder Forza Horizon, maken de campaign mode zelfs volledig online. Voor velen zal dit niet de grootste verrassing zijn, gezien GT Sport dit ook zo had. Toch zijn er weinig mensen die enthousiast worden van dit soort beslissingen.

Wat vind jij van deze beslissing? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Moeten games met een verhaallijn always-online bevatten vanwege online componenten die gekoppeld zijn aan de campaign?