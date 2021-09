Een reeks nieuwe titels onderweg naar Xbox Game Pass

“The best deal in Gaming” wordt binnenkort nóg beter. Er zijn 13 titels onderweg naar Game Pass en 12 van deze titels verschijnen deze maand nog. De ene uitloper haalt september net niet en verschijnt op 1 oktober.

Het feestje begint vandaag al met de release van Flynn op console, PC en Cloud. Vanaf morgen, 16 september, worden de volgende drie titels toegevoegd:

I am Fish

SkateBird

Superliminal

Een nieuwe release die vanaf dag één direct op Game Pass verschijnt is Aragami 2. Speelbaar vanaf 17 september via console, PC en Cloud.

Na 5 nieuwe titels in 3 dagen moeten we een weekje wachten. Vanaf 23 september zijn er wederom 4 games speelbaar via Game Pass:

Lost Words

Sable

Subnautica Below Zero

Tainted Grail (alleen PC)

Verdere releases betreffen:

Lemnis Gate (28 september op console en PC)

Astria Ascending (30 september)

Unsighted (30 september op console en PC)

Phoenix Point (1 oktober, alleen op Xbox)

Niet alleen komen er veel nieuwe titels bij, maar er aan er ook een paar de dienst verlaten. Ben je toevallig met één of meerdere van de volgende 5 games bezig via Game Pass? Speel ze dan nog snel door, want vanaf 31 september zijn de volgende spellen niet meer speelbaar via de dienst: