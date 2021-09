De Pulse 3D headset binnenkort in Midnight Black

De Sony Pulse 3D headset met de nieuwe Tempest 3D audio krijgt een nieuw kleurtje: Midnight Black! De bordeaux rode kleur is er nog niet, maar we komen ergens!

De Pulse 3D headset is een erg populaire headset voor Playstation 5 spelers. Deze headset biedt een toffe set aan features en heeft een hoge audiokwaliteit voor de prijs die je betaald. In onze eerste indruk over de headset hebben wij het over een stukje design, audio kwaliteit, 3D stereo geluid en meer! Wij vinden de headset in ieder geval een topper en een deel van de redactie gebruikt hem dan ook dagelijks. Hij werkt tevens ook meer dan prima op jouw PC of laptop!

De nieuwe Midnight Black kleur past dan ook perfect bij mijn zwarte Playstation 5 cons… oh wacht. Alle grappen terzijde, de headset ziet er clean uit in deze zwarte kleur en zal perfect zijn voor mensen die in één oogopslag verliefd waren op de Midnight Black Dualsense Controller die een tijdje terug verscheen, zij aan zij met de Cosmic Red controller. Of er nieuwe kleuren voor de Pulse gaan verschijnen is vooralsnog onzeker. Echter lijkt het ons sterk dat dit niet het geval zal zijn en er zullen snel nieuwe kleuren verschijnen. We kijken vooral uit naar speciale game-based edities van de PS5 accessoires. Welke game zal de eerste zijn om een eigen controller te krijgen denk jij?

De nieuwe Pulse 3D kleur zal op 22 oktober verschijnen en zal bij de meeste retailers wel te krijgen zijn. Wil je toch zeker zijn dat je deze headset in bezit gaat krijgen? Pre-order hem dan snel!