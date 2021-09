Guild Wars 2 DirectX11 beta live gegaan

Guild Wars 2: End of Dragons komt begin volgend jaar uit. Om spelers een beetje op weg te helpen hebben de ontwikkelaars ervoor gekozen om de transitie te maken van DirectX9 naar DirectX11. Ook is de tweede elite specialization beta live gegaan!

DirectX9 begon voor steeds meer en meer issues te zorgen. Spelers met high-end PC’s halen al jaren dezelfde frames per seconde, dan iemand die een tomaat met wat aangesloten HDMI kabels thuis heeft staan. De keuze voor DirextX11 is goed overwogen en zou genoeg moeten zijn om iedereen van een goede performance te voorzien. Dit is mede een keuze die gemaakt is door een langere periode aan klachten vanuit verschillende spelers. Ook is het een vooruitzicht naar de nieuwe expansion, die weer meer grafische assets naar de game zal brengen. Alhoewel de beta nog wat issues ervaart, kan je deze nu downloaden om hem uit te proberen. Houdt er rekening mee; het is een beta test!

Grab your weapons: the elite specialization beta event for the #GW2EOD vindicator, bladesworn, & catalyst is LIVE NOW! Log into #GuildWars2, use the beta character slots, & jump straight into the action! Not sure how to get started? We’ve got you covered: https://t.co/3VFhRoWrXn pic.twitter.com/yDJ6zhvNWo — Guild Wars 2 (@GuildWars2) September 21, 2021

Test jouw nieuwe skills

Ook is de beta voor de Vindicator, Bladesworn en Catalyst Elite Specs nu live! Gebruik het extra beta character slot en probeer de class uit die je wel wat lijkt! Je kan de fora van Guild Wars 2 ook jouw feedback en gevonden bugs achterlaten! Laat ons hier beneden vooral ook weten wat jij vind van alles dat End of Dragons tot nog toe te bieden heeft. De uitbreiding zal verschijnen in februari 2022! Laat ons ook weten wat jij vind van de keuze voor DirextX11.