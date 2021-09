Nintendo Direct middernacht op 24 september

Nintendo heeft toch nog een september Nintendo Direct achter de hand. 24 september om precies 00:00 verschijnt de 40-minuut durende aflevering online. De focus ligt voornamelijk op titels die deze winter nog gaan verschijnen.

De Nintendo livestream van september is voornamelijk gericht op Switch titels die in de winter gaan verschijnen. Het zal ‘m voornamelijk gaan over titels die in het eerste kwartaal van 2022 verschijnen. Waarschijnlijk weten we al één ding dat Nintendo aan ons wilt laten zien. Onlangs werd de geheimhoudingsverklaring rondom een onaangekondigde controller vervroegd van maart 2022 naar 24 september 2021. Over wat voor controller gaat het dan?

Veel enthousiaste spelers verwachten dat het gaat om de Nintendo Switch Online N64 controller. Dit is een draadloze Nintendo 64 controller die compatibel is met de Nintendo Switch Online bibliotheek. Maar er zijn geen Nintendo 64 games speelbaar via Nintendo Switch Online. Waarschijnlijk wordt deze toevoeging ook onthuld tijdens deze livestream, aangezien de geruchten rondom de toevoeging van N64 games aan NSO ook al een tijdje de rondte maken.

En wat nog meer?

Verder is het een beetje gissen wat Nintendo voor ons in het verschiet heeft. We hebben nog steeds niet echt een grote viering gehad van de 25e verjaardag van Zelda. Ook blijft het opvallend stil rondom Metroid Prime, voor zowel de trilogie als het vervolg op de trilogie. Is dit dan eindelijk het moment waarop we meer Bayonetta 3 te zien krijgen? Welke verrassingen liggen er verder nog voor ons klaar? Een nieuwe sport-titel van Mario? Een nieuwe 3D Mario? Waar hoop jij op?