Check hier de eerste brute Bayonetta 3 gameplay beelden

Bayonetta 3 werd in 2017 onthuld voor de Nintendo Switch. Het bleef vervolgens erg lang stil rondom deze specifieke titel van Platinum Games. Dat terwijl ze wel nieuwe titels bleven tonen. Vandaag worde de stilte rondom Bayonetta eindelijk doorbroken.

Bayonetta 3 verschijnt ergens in 2022. Dat hebben Platinum Games en Nintendo bevestigd in de trailer. Er is nog geen exacte datum bekend gemaakt, dus hou rekening met eventuele vertragingen. De game is exclusief in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. De eerste game uit de franchise verscheen ook op andere platformen, daarna maakte Nintendo en Platinum een deal voor exclusiviteit op de Nintendo platformen.

Tijdens de Nintendo Direct van 24 september sloot de aflevering af met een gameplay trailer voor niets minder dan Bayonetta 3. Een nieuwe outfit, nieuwe moves, maar nog steeds even gruwelijk. Check de beelden hier beneden!

Onze favoriete heks heeft in het derde deel een nieuwe kracht. De Demon Masquerade ability laat haar de kracht van de demonen gebruiken om zo grote gedaantes aan te nemen en in te zetten tegen andere reusachtige wegens.