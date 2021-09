Nintendo 64 en SEGA Mega Drive onderweg naar Nintendo Switch Online

Nintendo gaat eind oktober SEGA Mega Drive titels en Nintendo 64 titels toevoegen aan de Expansion Pass van Nintendo Switch Online. Ga aan de slag met onder andere Super Mario 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Eind oktober wordt de dienst van Nintendo Switch Online uitgebreid met Nintendo 64 en Sega Mega Drive games. Helaas is je huidige abonnement niet helemaal dekkend. Om toegang te krijgen tot de nieuwe games, moet je een uitbreiding hebben. Er is nog geen prijs bekend voor deze uitbreiding. De volgende Nintendo 64 titels worden toegevoegd aan de uitbreidingspas:

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64 (4-player multiplayer support)

Yoshi’s Story

Mario Tennis

Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

WinBack

Als klap op de vuurpijl zijn er nog meer titels onderweg zoals The Legend of Zelda: Majora’s Mask en F Zero. Naast de titels verschijnen er ook Nintendo 64 en Mega Drive controllers om volledig in stijl aan de slag te gaan met de klassiekers.

Welke game zie jij het liefst verschijnen via de uitbreidingspas van Nintendo Switch Online?