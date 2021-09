RuneScape voegt eerste Skilling Boss toe: The Croesus Front

Nadat Old School RuneScape al meerdere Skilling Bosses heeft ontvangen is het nu ook tijd voor RuneScape (3) spelers om aan de slag te gaan met hun vaardigheden. Versla Croesus door middel van verschillende skills in plaats van combat.

The Croesus Front is de derde Elder God Wars Dungeon en de eerste baas in RuneScape die je verslaat met je vaardigheden. In het geval van Croesus gebruik je de Mining, Fishing, Hunting en Woodcutting skills. Er is geen vereist minimaal level, maar op zijn minst level 80 in deze skills wordt wel aangeraden. Tot voor heen konden spelers in RuneScape alleen aan de slag met combat voor bossfights. In Old School RuneScape waren er wél al Skilling Bosses, zoals Wintertodt en Tempoross.

Het moerasachtige wezen kan je dan ook niet vermoorden. Spelers verliezen het gevecht alleen als ze te weinig schade kunnen aanrichten. The Croesus Front is een gevecht die je als team aangaat. Er kunnen tot wel 50 spelers met één gevecht meedoen.

Zodra je de baas verslaat ligt er natuurlijk een beloning op je te wachten. Zoals met alles in RuneScape is het nogal willekeurig en moet je bidden voor de RNG goden. Je ontgrendeld met deze baas onder andere een gloednieuwe Tier-90 Tank set voor magie, een boss-pet, een seed bag, een Rune Pouch upgrade en de Bik God Book. Er zijn ook twee nieuwe voorwerpen voor je off-hand te verkrijgen. Deze komen van pas tijdens het mijnen en houthakken. De een versneld het proces van het mijnen en de ander van het houthakken.

Je kunt vanaf vandaag aan de slag met de boss als je member bent. Je kunt aan de slag via de officiële client, Steam, maar ook via iOS en Android.