Nieuwe gameplay beelden voor aanstaande Pokémon games

Vandaag zijn er nieuwe gameplaybeelden opgedoken van zowel Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl en Pokémon Legends Arceus. De een verschijnt over een kleine twee maandjes al. De ander volgt niet veel later.

Beide titels tonen ons nieuwe beelden waarin Legends Arceus ons meer laat zien van de open gebieden die je kunt doorkruisen op de rug van een Pokémon! We krijgen zelfs een aantal acties te zien die je kunt verrichten terwijl je op de rug van je trouwe land, lucht of water-vriend zit. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf de rug van je Pokémon met Poké Balls gooien om andere wilde wezens te vangen.

Verder zien we de redelijk uitgebreide aanpassingsopties voor je personage. Eenmaal de perfecte outfit, kun je zelfs op de foto met je favoriete monster. We krijgen ook een eerste blik op wilde gevechten met Noble Pokémon. In de getoonde trailer zien we Kleaver. Een gloednieuw wezen die bijlen heeft als armen.

Niet alleen Legends Arceus, maar ook Brilliant Diamond en Shining Pearl laten nieuwe beelden zien. Zo zien we een Amity Zone waarin je 6 wezens met je mee mag nemen om er mee te spelen. Je kunt ook samen gaan koken om gerechten te bereiden van hoog kwaliteit. Uit de getoonde beelden en informatie uit de website kunnen we halen dat HM’s geen move-slot meer in beslag neemt voor je Pokémon. HM’s zijn nu een app op je draagbare toestel, maar het lijkt er wel op dat je nog steeds een Pokémon bij je moet hebben die geschikt is om de HM uit te voeren. Geen luchtballon zoals in Let’s Go Eevee en Pikachu dus!

Ook voor veteranen lijken er genoeg nieuwe en aangepaste dingetjes te zijn in de Remakes van Diamond en Pearl. Ga jij er mee aan de slag vanaf 19 november? Legends Arceus is vanaf 28 januari 2020 verkrijgbaar.