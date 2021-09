Review: Hot Wheels Unleashed – Vet hard!

Hot Wheels! Kennen we ze nog? Die kleine speelgoedautootjes die je los kunt kopen, maar ook als setjes met volledig zelf aanpasbare felgekleurd oranje racebanen? Ja, die Hot Wheels. Vanaf nu mag je wederom met de race auto’s aan de slag, maar dan virtueel.

Hot Wheels Unleashed is een gloednieuwe Hot Wheels race game. Het is uit mijn hoofd een hele tijd geleden sinds we een echte Hot Wheels game hebben ontvangen. De laatste keer dat we ze hebben mogen zien was als DLC voor Microsoft’s Forza Horizon 3. En dan nu, na lang wachten mogen fans van de speelgoedautootjes eindelijk weer aan de slag met een volwaardige Hot Wheels game. De game is ontwikkeld door Milestone, voornamelijk bekend van de vele Motor Racing titels zoals Ride 4, MXGP en MotoGP.

Laat je vooral niet foppen door de kinderlijke uitstraling van de game. Hot Wheels Unleashed heeft meer te verbergen onder de motorkap dan je wellicht zou denken. Ook wij werden positief verrast door de vele versnellingen die Unleashed met zich mee brengt. Natuurlijk leggen wij je haarfijn uit wat je mag verwachten van deze arcade racer. Klaar voor de start? Koppeling omhoog, en gas!

Hot Wheels, vet hard!

Als kind zijnde was ik altijd wel enthousiast over de Hot Wheels. Om de havenklap kwamen er nieuwe autootjes en racebanen uit. Natuurlijk zit de kracht ‘m bij Hot wheels niet zo zeer in de losstaande banen, maar in het combineren van zo veel mogelijk pakketten om krankzinnige racetracks te maken. Als het kon nam je ook nog een stukje van het aanrecht mee en gebruikte je andere voorwerpen om de auto’s binnen de baan te houden. Voor veel jonge kinderen, inclusief ikzelf behoorde de toffe Hot Wheels racebanen tot één van mijn creatieve uitingen, naast de ontelbare LEGO creaties natuurlijk.

In Hot Wheels Unleashed is het eigenlijk niet anders. Alles wat ik net heb beschreven, en wat zo ontzettend tof is aan Hot Wheels, zit ook in het nieuwste spel! Heel veel autootjes, heel veel racebaan onderdelen en de combinatie van racebanen en de omgeving. Het zit er allemaal in en je kunt zelfs je eigen racebaan maken om hier vervolgens op te racen. Er zijn zelfs aanpassingen aan de omgevingen mogelijk om het esthetisch wat meer naar je zin te maken. Een likje verf aan de muur of een attribuutje meer of minder, doe maar wat.

Gas erop!

Hot Wheels Unleashed lijkt heel erg simpel en oppervlakkig voor de eerste twee uurtjes. Er zijn maar weinig speelmodi en de campaign is niet heel erg spannend. Deze bestaat enkel uit twee soorten races. Time Attack en een standaard versus race. In Time Attack zijn er 2 doelen die je moet behalen waarbij het eerste doel al genoeg is om door te gaan naar de volgende race. Het tweede doel is wat lastiger en deze vereist toch een iets slimmere inzet van je resources, of baankennis. De versus races zijn precies wat je er van moet verwachten. Je racet tegen andere autootjes en ook hier heb je twee doelen. Een podium finish is genoeg, maar je ultieme doel is natuurlijk altijd om als eerste over die finish lijn te scheuren.

In de Campaign speel je na iedere race bepaalde beloningen vrij zoals in-game geld om autootjes of verassingsboxen te kopen. Je verdient verder onderdelen om auto’s op te waarderen naar een hogere graad en cosmetische aanpassingen voor je profiel en omgevingen. Goed om te weten: Autootjes en verassingsdozen kunnen alleen met in-game geld gekocht worden. Geen microtransacties! Een verrassingsdoos bevat een willekeurige auto, maar het kan dus al eentje zijn die je al hebt. Als je een specifieke auto wilt kopen moet je geduldig zijn. Er worden 4 autootjes aangeboden per 4 uur aan gameplay. Na 4 uur veranderd het aanbod pas.

Verder heb je nog losstaande races die je kunt doen en een multiplayer mode om online of lokaal de strijd aan te gaan met andere spelers. Allemaal vrij standaard dus, maar de echte complexiteit zit een beetje verstopt.

Dieper dan je denkt

Het toffe aan Hot wheels Unleashed is dat ieder autootje volledig anders rijdt. Ten eerste heeft iedere auto eigen statistieken. Deze zijn verdeeld in snelheid, remmen, acceleratie en besturing. Verder is er nog een boost in de vorm van nitro, ook deze verschilt per auto. Auto’s kunnen tot maximaal Legendary niveau worden geüpgraded. Ieder niveau krijg je meer punten bij geselecteerde statistieken, maar kan het zijn dat je daar boost voor moet inleveren. Het ligt hier dus een beetje aan wat voor racebaan je hebt. Kun je veel boost inzetten in rechten stukken? Dan is het wellicht handig om een auto te gebruiken met veel boost-bolletjes.

Het kiezen van een auto kan dus een strategische zet zijn voor een bepaalde race, maar bijvoorbeeld ook de betreffende zeldzaamheid van één specifieke auto kan en strategische keuze zijn.

Onzichtbare stats!

Statistieken van de auto zijn niet de enige reden waarom iedere auto anders rijdt. Ook de vorm van de auto speelt een hele significante rol. Sterker nog is dit waarschijnlijk een van de weinige racegames die ik ooit heb gespeeld waar de looks van je auto een significante rol bijdrage aan de besturing van de auto!

Zo heb je hele hoge auto’s met een dinosaurus uiterlijk, of een busje met een hamburger op het dak. Deze hoge auto’s zijn veel sneller geneigd om te kantelen in een scherpe bocht die je met te veel snelheid probeert aan te snijden. Hele lage auto’s zoals de Hot Wheels die op (futuristische) Formule 1 wagens lijken hebben hier bijvoorbeeld helemaal geen last van. Deze kantelen niet of nauwelijks.

De keuze van je auto helpt je niet alleen in de wegligging, maar ook met het andere verkeer op de weg. Een auto met een lage voorvleugel, zoals die eerder genoemde op Furmule 1 lijkende auto’s zijn uitermate geschikt om een voorligger even omhoog te wippen door hem van achter te scheppen met je voorvleugel. Het kost jou misschien wat snelheid, maar het kost je voorligger in ieder geval één plek in de wedstrijd!

Wielen van de vloer

Laten we nog een stapje verder gaan. Het is mogelijk om races uit te rijden door van de baan te gaan. In sommige races moet je langs checkpoints rijden om in de race te blijven, maar niet in ze allemaal. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een voorsprong te nemen door ergens een afkorting te nemen. De eerder genoemde boost-mode komt hier goed van pas.

Zodra je met wat snelheid een heuveltje pakt dan gaan je wielen van de vloer en als je op dit moment je boost gebruikt dan is je auto voor heel eventjes een ruimteschip. Op dit moment bestuur je je autootje in de lucht een beetje zoals in Rocket League. Met genoeg boost kun je hele delen van het circuit overslaan en op een ander stuk van de baan landen, of compleet over een hindernis vliegen. Het mooie is dat de game je hier helemaal niets over uitlegt.

Aandacht voor details

Hot Wheels Unleashed is dus veel dieper dan je van te voren verwacht en ook op grafisch gebied is dit terug te zien. Ten eerste ziet de game er gewoon heel erg goed uit. Maar daar schrikken we niet zo van. Dit is hoe Ride 4 er namelijk uit ziet op de Playstation 5! Waar we wel van onder de indruk zijn is de mate van detail in de game. Alles ziet er bijna levensecht uit. Je ziet duidelijk dat de autootjes bestaan uit verschillende soorten materiaal. Je ziet was plastic is, je ziet wat ijzer is. Je ziet de mate van afwerking van de autootjes zoals die in het echt ook zouden zijn. Je ziet bijvoorbeeld de afdrukken die de mallen achterlaten, maar je ziet ook hier en daar wat vingervlekken. Hot Wheels Unleashed krijgt hierdoor een realistische uitstraling. Alsof het echt uit iemands speelgoeddoos werd gehaald.

Zodra je de fotomode opent zie je plotseling veel meer detail dan je kunt zien tijdens de snelle races. Je ziet zoal de vingerafdrukken op de racebanen, maar bijvoorbeeld ook luchtbelletjes onder de stickers. We kennen ze allemaal wel. Die vervloekte stickertjes die niet recht of zonder luchtbelletjes ons eenkleurige speelgoed opfleurde.

Verdict

Hot Wheels Unleashed is ontzettend leuk om te spelen. De game is daarnaast veel dieper dan je zou denken. Je wordt ook helemaal alleen gelaten om alle geheimen en mogelijkheden te ontdekken. Net als vroeger dus! Helaas zijn er maar weinig mogelijkheden op gebied van race modi, maar gelukkig maakt de game enorm veel goed op gebied van aanpassingen.

Je kunt je eigen race banen maken en je kunt ze zo gek en chaotisch maken als je wilt. Grote kans dat het resultaat heel tof is, want dat kan allemaal gewoon met Hot Wheels. Als je het niet eens bent met de uitstraling van je auto’s dan kan je ook het hele uiterlijk van je autootjes aanpassen. Met meer dan 60 auto’s ben je ondanks de beperkte racemodi lang genoeg zoet met Hot Wheels Unleashed.

Dankzij de toegankelijke instap en de onzichtbare, maar toch diepgaande complexiteit is deze race game perfect voor de jonge Hot Wheels fans, maar ook voor iemand zoals ik, met een fulltime baan die mooie herinneringen heeft aan de oranje racebanen.