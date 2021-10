Sora joins the Fight in Super Smash Bros. Ultimate

Sora uit de veel geliefde kingdom Hearts spellenreeks voegt zich als laatste aan de uitgebreide line-up Super Smash vechters in Super Smash Bros. Ultimate. Sora komt in verschillende kostuums gebaseerd op de verschillende spellen.

Sora is de allerlaatste vechter voor Super Smash Bros. Ultimate. Zoals we gewend zijn van eerdere onthullingen verliep de onthulling middels een zenuwslopende video. Bekijk ‘m hier beneden!

In tegenstelling tot de meeste DLC vechters is Sora iets vriendelijker in gebruik. Dit omdat de Kingdom Hearts ster al sinds de release van de Wii U en 3DS Super Smash game al als meest gevraagde personage werd ingevuld. Met de release van de Wii U en 3DS versie heeft Nintendo middels een enquête gevraagd wie spelers het liefst terug zien in Smash. Ver bovenaan in de lijst stond Sora, maar tot vandaag hebben Nintendo en Sora (niet uit Kingdom Hearts, maar de ontwikkelaar van Super Smash Bros. Ultimate) de resultaten van de enquête geheim gehouden.

Uiteraard blijft het een easy to learn, hard to master personage. Sora kent verschillende speciale aanvallen waar hij tussen kan rouleren. Aanvallen zijn gebaseerd op verschillende elementen zoals vuur, donder en ijs. Benieuwd hoe zijn Final Smash aanval er uit ziet? Check ‘m hier!

Sora sluit zijn tegenstanders op achter slot en grendel met zijn ultieme smash. #SmashBrosUltimate pic.twitter.com/Prj1vPYQqR — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 5, 2021

Sora komt met 8 verschillende kostuums gebaseerd op verschillende versies van het personage uit de game serie.

Het hele Kingdom Hearts avontuur komt ook naar de Switch in de vorm van Cloud versies. Er is nog geen release datum bekend gemaakt.

De #KingdomHearts-games komen als cloudversies naar de #NintendoSwitch! – KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Cloud Version

– KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

– KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version pic.twitter.com/Qq9FVIJ7rm — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 5, 2021

De Kingdom Hearts ster is vanaf 18 oktober speelbaar in Super Smash Bros. Ultimate, in zijn eigen Stage, met zijn eigen muziek!