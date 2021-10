Ubisoft heeft Ghost Recon Frontline aangekondigd. Het is een free-to-play Battle Royale spel met meer dan 100 spelers per ronde. De eerste test vindt spoedig al plaats. Deze is alleen speelbaar via PC van 14 tot 21 oktober.

Ghost Recon Frontline is in ontwikkeling bij Ubisoft Bucharest, dezelfde studio die ook heeft gewerkt aan Wildlands en Breakpoint. Het is de eerste Ghost Recon game die gratis wordt aangeboden. Frontline biedt spelers een compleet nieuwe manier om aan de slag te gaan met de tactische shooter franchise.

De game speelt zich af op het fictieve eiland Drakemoor, een open wereld met veel herkenningspunten en verschillende vegetatiegebieden. Er wordt een breed scala aan tactische hulpmiddelen aangeboden waarmee spelers veel vrijheid krijgen in hun aanpak tijdens de verschillende gamemodi. Expedition is het paradepaartje van Frontline. In deze mode spelen meer dan 100 spelers in groepjes van drie in een wereld zonder krimpende cirkel. Groepjes moeten informatie bij elkaar sprokkelen om een dropzone te vinden en een extractie op te roepen. Zodra dit is gelukt krijgen alle spelers de locatie te weten. Er kan maar één squad levend weg. Ubisoft introduceert de andere speelmodi rondom de lancering van de game.

Er worden verschillende klassen beschikbaar gesteld, waarbij er drie al speelbaar zijn in de eerste test. Dit zijn de volgende:

Assault – Gespecialiseerd op korte afstand en algemene vaardigheidsmanoeuvres.

Support – superieure bescherming met versterkingsmogelijkheden.

Scout – Kan gebieden verkennen en vijanden en vijandelijke squads onthullen en lastigvallen.

De eerste gesloten test vindt plaats vanaf 14 oktober tot 21 oktober 2021 op PC. Je kunt je hier aanmelden voor deze test. De game verschijnt uiteindelijk op PC, Playstation 4, 5, Xbox One, Series X|S en Ubisoft Connect. Er is nog geen release datum bekend gemaakt.