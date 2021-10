Duik jij dit weekend in Dread met de Switch Oled?

Een grote release staat voor de deur deze week. Nintendo brengt een gloednieuwe Nintendo Switch versie uit en het is geen Switch Pro. Wél zien we een groter scherm, meer geheugen en een veel mooier beeld. Dit gaat gepaard met de release van een ontzettend langverwacht vervolg.

Metroid Dread is de opvolger van Metroid Fusion uit 2002. Maar liefst 15 jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over Metroid Dread, maar de game raakte snel daarna verloren. Zonder enige verwachtingen op een vervolg op de 2D Metroid verhaallijn werd er plotseling een nieuwe Metroid getoond. Nog steeds geen Prime 4, maar wel het langverwachte vervolg op Metroid Fusion die in 2002 verscheen op de Game Boy Advance!

Metroid Dread verschijnt gelijktijdig met de Nintendo Switch OLED. Het SWOLED model bevat een groter scherm van dit maal 7 inch. Omdat het een OLED scherm is zijn de kleuren velen malen mooier dan het basismodel. Eerste indrukken geven aan dat het zeker een waardevolle upgrade is ten opzichten van het doffe schermpje op de standaard uitvoering.

Het schermpje is in de OLED uitvoering nog steeds 720P. Verder zit er nu 64 GB geheugen in het apparaatje in plaats van 32 GB. Ook de Switch Dock van het OLED model is iets aangepast. De voorkant is wat ronder in plaats van hoekig. Daarnaast zit er nu een LAN-poort aan de achterkant en kan het klepje verwijderd worden. Als je niet in je hand wil spelen, maar ook niet op TV is er natuurlijk altijd nog de table-mode met het standaardje. Op de standaard uitvoering van de Switch is dit een heel erg fragiel dingetje waar je niets mee kunt. Op het OLED model is deze standaard ook velen malen beter en kan je hem zelfs in een stand zetten die voor jou prettig werkt.

8 Oktober is het zover. Dan verschijnt de SWOLED en Metroid Dread gelijktijdig op de markt. Er komen zelfs twee Joy-Cons in de kleuren van de EMMI robots uit Metroid Dread bij het SWOLED model!