Wat doet Windows 11 voor gamers?

Gister begon de eerste golf aan Windows 11 patches binnen te komen voor geselecteerde laptopmodellen. Microsoft zal over de komende maanden alle compatible modellen notificaties sturen dat ze kunnen updaten. Wat houd dit in als gamer?

Microsoft sprak in meerdere blogposts over een aantal nieuwe features en misschien wel de meest toegankelijke Windows versie voor de gamers. Dit zijn voornamelijk twee grote features, DirectStorage en Auto HDR! Dit is wat deze twee features doen:

Auto HDR

Eigenlijk spreekt hier de benaming voor zichzelf. Deze feature zal games automatisch op de juiste HDR zetten. Niet iedere game op de planeet krijgt deze feature, maar de meesten zullen hier wel toegankelijk voor zijn. Dit geldt voornamelijk voor games die op DirectX 11 en 12 lopen. Uiteraard geldt het alleen voor games die sowieso al HDR ondersteunen.

DirectStorage

Deze feature kennen we eigenlijk al van de nieuwe Xbox Series consoles. DirectStorage zorgt voor betere laadtijden in games die hier gebruik van kunnen maken. Je zal echt een NVMe SSD en een DirectX 12 GPU in je kast moeten hebben hangen om hier gebruik van te kunnen maken.

Ook de Xbox App en Game Pass toegankelijkheid zal makkelijker worden gemaakt voor de gamers. Game Pass zal ingebouwd worden in de Xbox App op een veel toegankelijkere manier. Ditzelfde geldt voor de Xbox Cloud Gaming features! Wil jij weten of je Windows 11 al kan downloaden?