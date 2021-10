Tales of Arise krijgt Sword Art Online DLC

De eerste uitbreiding voor Tales of Arise verschijnt deze week. De DLC brengt ons niemand minder dan Kirito en Asuna uit de Sword Art Online franchise. De populaire anime en spellenreeks slaan de handen ineen voor cross-over uitbreidingen.

De Tales of Arise DLC brengt ons niet alleen nieuwe kostuums, maar ook een baas-gevecht met niemand minder dan Kirito en Asuna. Alphen krijgt een nieuwe zwaard en een nieuwe Mystic Art om te gebruiken. Deze Mystic Art bevat een gloednieuwe animatie die zowel Kirito als Asuna betrekt in het gevecht. Uiteraard komen er ook kostuums bij de DLC. Deze zijn voor Alphen, Shionne en Law.

Kirito en Law hebben dezelfde stemacteurs in zowel Engels als Japans!

De uitbreiding is vanaf 7 oktober verkrijgbaar als onderdeel van de Ultimate Edition of losstaande verkoop. De prijs is Japan is 1.760 JPY. Ongeveer gelijk aan €15.

Op dezelfde dag verschijnt er ook een gratis update voor alle Tales of Arise spelers. De gratis update voegt 2 nieuwe moeilijkheidsgraden toe, zijnde makkelijkst en Unknown (moeilijkst). Er worden ook drie nieuwe Arena’s en of speciale gevechten toegevoegd waarmee je nieuwe uitrusting vrijspeelt.

Tales of Arise verscheen vorige maand. Het is een van de visueel mooiste JRPG’s met een hele unieke schilderij-achtige tekenstijl. Het speelt heerlijk en de franchise ziet enorm veel verbeteringen ten opzichten van zijn voorgangers. Het is een van de betere JRPG’s van dit moment en zeker weten even het uitproberen waard. Wil je onze volledige review terug lezen? Dat kan hier!