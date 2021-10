Na Joseph Seed is het nu aan Anton Castillo om je op te jagen, terwijl jij een revolutie probeert op te starten. Is Far Cry 6 een verbetering op vorige delen? Check het in onze review!

Far Cry 6 voegt een aantal nieuwe elementen toe en haalt wat dingen terug uit oudere games. Alhoewel veel structurele gameplay elementen overeen komen met het vorig deel, is er ook genoeg om naar uit te kijken dat nieuw is voor de franchise. Laten we beginnen bij het verhaal!

Libertad

In Far Cry 6 bevind jij je op het eiland Yara. Dit was ooit een vredig eiland, tot de vuurnatie aanviel. Ofja, de vuurnatie zijnde een wrede dictator gespeeld door de enige echt Giancarlo Esposito, bekend van onder andere Breaking Bad. Zijn intenties zijn ergens wel goed, alleen de uitvoering is waar het voor deze meneer allemaal mis gaat. Eigenlijk gaat het vooral mis voor de eilandbewoners, die worden levend verbrand, neergeschoten of gevangen genomen. Het eiland is veranderd in een wrede dictatuur met Castillo aan het roer. Hij zelf is een man die die alleen loyale volgers wilt, hij zal dan ook iedereen die maar een beetje tegenstribbelt gevangen nemen of vermoorden.

Het is aan jou, of je nu een vrouwelijk of mannelijk personage kiest, om een revolutie te leiden die deze dictator van zijn troon stoot, zodat Yara weer terug kan gaan naar een vredig Spaans gethematiseerd eiland. Dit doe je door te rekruteren, je gaat verschillende types of families langs om deze in te laten zien dat er nog teruggevochten kan worden.

Al deze personages hebben een unieke persoonlijkheid, die nauw aansluit op het thema en met ook genoeg karakteristieken en humor. Ik heb best vaak een grote lach op mijn gezicht als personages weer hun befaamde uitspraken gooien, of als je snel kan gokken wat voor een acties een personage gaat nemen onder bepaalde druk. Dit zegt ook genoeg over de character building, de personages die je tegenkomt zijn best tof uitgewerkt, waardoor je snel achter hun motieven bent en ook weet hoe zij op bepaalde gebeurtenissen gaan reageren. Dit liet mij een beetje denken aan Assassin’s Creed Odyssey, waar ik ook blij was met de manier van schrijven als het aankomt op personages.

Het verhaal zelf is lang, maar heeft genoeg afwisseling om je geïnteresseerd te houden. Ook gebeurd er genoeg tijdens jouw zoektocht naar libertad, of vrijheid. De side missions hebben ook vaak best een toffe uitwerking, ook dit liet me denken aan Odyssey, waar ik geen enkele quest wilde overslaan. Castillo wordt dan ook echt goed gespeeld door desbetreffende acteur en is een interessant personage. Alhoewel ik daar bij moet zeggen dat Joseph Seed voor mij niet iets meer deed qua karakteristieken.

Het thema revolutie is iets dat veel mensen zien als één soort grote samenkomst van mensen die allemaal hetzelfde willen. Deze game laat door middel van sterke storytelling zien dat er meer nuances liggen in het starten van een revolutie. Waarom? Daar zul je zelf achter komen, laten we niks spoilen! Laten we zeggen dat niet iedereen dezelfde uitkomst voor Yara wilt, maar in ieder geval Castillo weg wilt werken. Dus de nasleep van zo’n revolutie kan zomaar nog een dingetje worden.

Yara is groots

De map waarin je zal spelen is onderverdeeld in meerdere provincies en gebieden. De map is echt immens groot en er is dan ook genoeg content om te spelen. De gebieden zijn vaak uniek, maar kunnen ook voor lange tijd dezelfde structuur dragen. Je kan door de map heengaan met verschillende voertuigen, waaronder paarden, tanks, vliegtuigjes en auto’s. Het rijden in Far Cry 6 is eigenlijk best een toffe ervaring, gezien de feedback wanneer je botst wat meer overeenkomt met de realiteit dan gemiddeld ander game. Ook kan je op meerdere manieren door de map navigeren, waaronder een grappling hook, parachute en even lekker skydiven. Hoe dan ook, genoeg manieren om jezelf weg wijs te maken in deze immens grote gebieden!

Iedere provincie heeft zijn eigen level, maar gelukkig is de level verdeling vrij goed gebalanceerd, je hebt niet 100 ranks nodig om het volgende gebied in te gaan. Je kan door heel Yara verscheidene Guerilla routes vinden, hier kan je meestal wat veiliger navigeren en zal je je grappling hook wat vaker nodig hebben. Deze kan je herkennen aan de blauwe strepen op de map en de blauwe vlaggen die aan paaltjes gebonden zijn. Meestal kom je hier geen gekke vijanden tegen, hooguit een everzwijn met een agressie probleem.

Qua assets en gebouwen kom je veel verschillende elementen tegen. Kastelen overnemen is altijd tof, want je hebt meerdere manieren om binnen te dringen en te ontsnappen, vaak kom je deze organisch tegen. De gebouwen verschillende van tabaksfabrieken tot letterlijke kastelen, wat ook zorgt voor voldoende afwisseling. Ook kan je best veel gebouwen betreden, voor dat beetje extra stealth en loot. Je voelt in dit deel wat minder mogelijkheden om door gebieden heen te blazen en wordt wat meer gestimuleerd om je aanvallen in te calculeren, dit is beiden een zegen en een vloek.

Door de map vind je, net als in Far Cry 5, treasure hunts en andere bezigheden. Ook vind je mensen door de gebieden heen met een uitroepteken, deze hebben meestal wel leuke locaties voor je. Zo zijn er best wel wat open wereld features uit het vorige deel overgenomen. Je komt ook vaak vijanden tegen in verscheidene soorten voertuigen, die kunnen je aanvallen als je een wapen draagt. Dit is waar voor mij de overeenkomsten met het vijfde deel het grootst waren. Samengevat is Yara een immens grote map met veel bezigheden en spontane organische actiemomenten. Ik heb hier dan ook weinig op aan te merken, behalve dat het aanvoelt als een wereld gebouwd door Ubisoft, dat kan spelers afschrikken of blij maken!

9MM met laser ja

Deze franchise staat middels wel bekend om het hebben van toffe en unieke wapens. Laten we aftrappen met bevestigen dat de gunplay best bevredigend is. Wapens hebben genoeg terugslag, waardoor je iets strategischer met je kogels om zal moeten gaan, ook omdat je deze niet altijd even snel vind. Het uitbouwen van je wapens is aardig uitgebreid en je kan heel veel verschillende soorten setups maken. Je hebt drie main wapens die je tegelijk kan dragen. Dan heb je nog een off-hand pistool of semi-auto pistool, je gadgets en een groot rugzakje. Met groot rugzakje bedoel ik ijzeren pijpen waar raketten uit komen. Ook hier heb je weer verschillende soorten in.

Je kan ieder wapen dus volledig uitrusten met verschillende soorten vizieren, kogels en andere attachments. Ook kan je jouw wapen holsteren, fijn als je in dorpjes loopt en geen zin hebt in politie boefje. Dus waar de wereld best wel realistisch over kan komen, maken de wapens het juist weer erg Far Cry, lekker over de top! Ook kan je meerdere soorten buddies meenemen op je reis, die je helpen met het vermoorden van je vijanden. Zo is er een alligator met een polo aan, of een haan met een hoge killstreak dan jij.

De vijanden zijn dit keer geen kogelsponzen en een headshot is ook echt einde oefening voor iemand die geen helm draagt. Dit zorgt ervoor dat als jij een missie stilletjes aan wilt pakken, dat dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook zijn er genoeg verschillende soorten vijanden om trucjes op te proberen met je brede arsenaal aan wapens.

Movement is ook erg goed gedaan, de parkour is steeds vloeiender en begint de richting van Dying Light op te gaan qua moment-to-moment parkour. Dit is iets dat het lopen door een erg grote map een stuk leuker maakte!

Armor werkt ook anders, er zijn echt veel voordelen aan het dragen van specifieke soort kledij. Dit gaat van een hoge tolerantie voor vuur naar het niet knocked down kunnen worden. Ook kan je de skins van je wapens en gear gemakkelijk uitwisselen, zo zie jij er altijd fashionable uit en ben je geen clown met 12 kleuren aan. De verschillende soorten kogels kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld vijanden elkaar te laten aanvallen wanneer je ze vergiftigt met een koekje van eigen deeg.

In de dorpjes kan jij mensen op missies sturen om specifieke beloningen te ontvangen, ze gaan eerst scouten en vervolgens maak jij keuzes over hun volgende moves. Dit is iets dat ik misschien niet vaak genoeg heb gedaan, maar wel een leuke en laagdrempelige toevoeging. Ook kan je in dorpjes verschillende gebouwen laten bouwen, voor een boel extra’s!

Frustraties

Een Ubisoft game komt niet zonder enige frustratie. Zo is de AI vaak nog dommer dan een ezel die z’n kop vaker dan 2 keer heeft gestoten. Ik heb bepaalde missies moeten laten falen, omdat personages niet meer doorliepen, terwijl je ze moest volgen. Ook zijn er op grafisch gebied, zelfs na de day one patch, nog wat issues met screen tearing tijdens het rijden in auto’s of op paarden. Veel van de bugs die ik ervaarde in mijn pre-release playtime zijn middels gelukkig wel uit de game gehaald, dus die laten we dan ook even voor wat het is.

Een andere milde frustratie is de moeilijkheidsgraad. Wanneer de game op easy staat ben je echt een kogelspons die meerdere raketten in ’t gezicht kan hebben, maar zodra de game op normal staat is het gelijk de klassieke Far Cry ervaring, waar 5 kogels je op de grond laten doodbloeden. Het was fijn geweest als hier nog iets tussenin zou zitten.

De camera is ook iets dat me ergens wel kon storen. In dorpjes wissel je namelijk naar third-person perspectief, terwijl dit verder nergens een mogelijkheid is. Mijn enige vraag hier is: Waarom? Ook zijn er qua gebruikerservaring in design wat inconsistenties. Zo is de navigatie op je mini map bijna dezelfde soort donkere kleur als de rest van de mini map, dit had iets meer contrast mogen hebben.

Performance, graphics en audio

De game loopt verrassend goed op mijn Playstation 5. Na het zien van de trailers was ik een beetje in dubio over de graphics, maar dit lijkt één van de eerste Ubisoft games te zijn die na launch eerder lijkt op een upgrade, dan een downgrade. Wat wel opviel, is dat de gezichten niet altijd consistent waren, maar dat is goed te verklaren, gezien de game gemaakt is in een tijd waar het fysiek laten traceren van gezichten en emoties wat genuanceerde ligt dan even een afspraakje plannen. De wereld ziet er echter erg goed uit, hier heb ik dan ook vrij weinig op aan te merken gezien de grootte van Yara. De game loopt ook soepeltjes en ik merkte eigenlijk nooit echt frame dips of inconsistenties tijdens het spelen. Dit geldt ook voor de resolutie.

Audio design in Far Cry 6 wil nog wel eens ‘off zijn’ op z’n tijd, maar over het algemeen was ik verrast over zo goed als alle surround geluiden en hoe deze aangepakt zijn. Als je op een boot met iemand praat en je richt je oor naar diegene, dan hoor je ook echt de stem op een totaal andere manier. Dit was iets dat ik erg tof vond om terug te zien. De game heeft genoeg toegankelijkheid voor mensen met een handicap, dit is iets waar veel games tegenwoordig steeds beter op inspelen en Far Cry 6 is daar geen buitenbeentje in! De muziek is ook echt top notch, vooral de radio. Dani, jouw personage, zal dan ook vaker meefluiten of zingen.

Verdict

Far Cry 6 is een erg uitgebreide game die veel features en elementen diepgang biedt en ook op sterke wijze aangrijpt. Er zijn zoveel goed uitgewerkte features, dat ik er vast een aantal vergeten ben te benoemen. De game speelt soepel, vloeiend en is ergens ook wel weer heel gefocust op de elementen die ertoe doen. Er zijn wat kleine frustraties, maar dit is eerder een overkoepelend Ubisoft probleem. Het is veel meer een opzet naar een completere game, dan het vorige deel. Ik kan iedereen die ook maar milde interesse heeft de game dan ook volledig aanraden. Er is genoeg te zien en te doen en je haalt je geld er heel makkelijk uit. Far Cry 6 is een titel waardig aan de verbeteringen die Ubisoft in verschillende titels aan het doorvoeren is, ben jij onderdeel van deze revolutie?

Oh, je kan alles aaien in deze game 😉