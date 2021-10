Brembo maakt de virtuele remschijven voor Gran Turismo 7

Brembo is misschien wel de bekendste fabrikant als het gaat om remsystemen voor auto’s. Polyphony Digital en Brembo slaan de handen ineen om van Gran Turismo 7 een nóg realistischer product te maken.

Auto’s in Gran Turismo 7 worden uitgerust met Brembo remschijven en blokken. Deze kun je kopen in de digitale winkel tijdens het spelen en plakken op je auto. Het is een heel klein detail, maar dit kan het grootste verschil maken. Zoals we weten streeft Polyphony met iedere Gran Turismo voor zo veel mogelijk realiteit. De kleine details doen hierin wonderen en Brembo gaat dit misschien ook wel doen.

In Gran Turismo 7 zit wederom een uitgebreide fotomode waarmee je de mooiste foto’s van je auto kunt maken. Schep er mee op online want in de korte fragmenten van de fotomode die we hebben gezien lijkt het net echt! En remblokjes van Brembo, maken het dus net nóg iets echter!

Wat Super Smash Bros. heel goed kan met haar onthullingen, kan Polyphony Digital ook, maar dan met de meest simpele kleine dingetjes. Bekijk hier daarom dus de adembenemende aankondigingstrailer voor de samenwerking tussen Gran Turismo 7 en Brembo.

Gran Turismo 7 is vanaf 4 maart 2022 verkrijgbaar voor de Playstation 5 en Playstation 4. Er verschijnt ook een speciale editie van de game om de 25e verjaardag van de racesimulator te vieren. Check deze hier!