Review: Xuan Yuan Sword 7

Vandaag even geen Japanse RPG in de vorm van Dragon Quest of Final Fantasy en al helemaal geen westerse RPG in de vorm van The Witcher, Fallout of Skyrim. We nemen een kijkje naar een Chinese RPG, en wel de eerste uit deze franchise die in het Westen verschijnt: Xuan Yuan Sword 7.

Xuan Yuan Sword is een RPG-reeks die wordt ontwikkeld door Domo Studio onder de Softstar paraplu, een Taiwanese ontwikkelaar en uitgever. Vandaag hebben we het even over het zevende deel uit deze franchise. Xuan Yuan Sword 7 verschijnt ruim 21 jaar na het eerste deel op de Playstation in het westen. Eerder konden PC spelers al aan de slag met de Chinese RPG.

Laat je vooral niet afschrikken door het nummertje 7. De Xuan Yuan titels kunnen wat dat betreft een beetje vergeleken worden met Final Fantasy en Dragon Quest. Ieder deel bevat een nieuwe cast aan personages en een eigen verhaal. Hier en daar zie je misschien verwijzingen naar eerdere delen, maar in principe mis je niets als je voorgaande delen niet hebt gespeeld. Dat is in dit geval dan ook zeer onwaarschijnlijk, tenzij vloeiend Chinees kunt verstaan, kunt lezen en op de een of andere manier enorm fan bent van deze RPG-reeks.

Xuann Yuan Sword 7 is een third-person Actie RPG die gemaakt is in Unreal Engine 4. Hierdoor heeft de game de bekende UE4 krachten en kwaaltjes. De ame blinkt nergens echt in uit, maar is ook nergens bijzonder slecht in. Het is een typische A of dubbel A titel met minimale foutjes, maar ook minimale afwerking.

Chinese stijl

Het verhaal in deze Chinese RPG draait zich voornamelijk om de Chinese historie en mythologie. Daarom speel je ook in een fantasierijke wereld met kastelen en dorpjes uit de Chinese oudheid. Er zit veel karakter verbonden aan deze stijl en die vind je dan ook veel terug in de kleinschalige dorpjes die je terugvind tussen de gebergtes met veel groen die doorkruist op je pad.

Op momenten ziet de game er ook heel erg mooi uit. Je kunt ver in de verte kijken en het blijft nog lang gedetailleerd waardoor je echt het gevoel hebt dat je ergens in een Chinees landschap loopt. Vooral de gebieden om je heen variërend van beboste paden, kleine dorpjes, kastelen en kerkers zien er mooi uit. De personages, animaties en gezichten zijn van iets minder mooi afgewerkt, maar eigenlijk is het niet geheel storend en lag dit ook niet echt in de lijn van verwachting. Het is allemaal wel prima, niet bijzonder slecht, ook niet bijzonder goed.

De stijl van de game kun je het beste vergelijken met de Japanse oudheid. Veel gebouwstructuren lijken erg op elkaar, maar op gebied van personages merk je wel degelijk verschillen. Uiteraard heeft het die Oosterse uitstraling, maar hierin zie je goed dat het echt een RPG is met een Chinees thema. Zo zie je bijvoorbeeld vele gedaantes uit Chinese tekeningen en hebben veel strijders echt van die traditionele harnassen en wapens. Het is een hele interessante titel om je wat meer bekend te maken met de fantasievolle kenmerken uit de Chinese historie.

Tussendoorpg’tje

In Xuan Yuan Sword 7 volgen we het verhaal van een jongen die plotseling zijn woonplaats moet verlaten als er indringers verschijnen. Zijn familie wordt vermoord en de hele stad staat in de fik. Blijkbaar is er een bamboe rol ergens opgedoken en is deze heel erg belangrijk. Waarom? Geen idee. Dat is vast iets waar we achter gaan komen.

De tijd wordt 10 jaar vooruit gespoeld en in deze 10 jaar ligt het land er een beetje Chaotisch bij. Er heerst oorlog en als je denkt dat het niet erger kan is die bamboe rol die 10 jaar geleden verdween, opeens weer verschenen. Omdat deze rol blijkbaar zo belangrijk is, zorgt dit voor nog meer drama en hier begint dan ook eigenlijk direct ons avontuur. Waarom en wat is onze connectie met die rol precies? Dat zijn mooie vragen die je gedurende je playthrough van ongeveer 20 uur wel zoet houden.

Hele fijne pacing

Het mooie aan Xuan Yuan Sword 7 is, is dat het weet wat het is. Het is een RPG met een budget in de meest positieve zin. Alles is daarom ook netjes ingekaderd en voelt niets aan als onaf, rushed of out of place. Het past allemaal netjes binnen de kaders en het is ook allemaal even innemend. Afwijken van de rode draad om even iets anders te toen kost je geen uren, maar minuten en dat is voor de afwisseling soms best wel fijn. Het is een hapklare en vrij lineaire RPG met net genoeg vrijheid om je ook vrij te voelen. De game biedt je naast een rode draad door het verhaal ook wat optionele quests, een uniek soort schaakspel waarbij je tegenstanders steeds beter worden, een crafting systeem en een mild systeem om je character build samen te stellen.

De pacing is echt heel goed, omdat de ontwikkelaars door hebben dat ze geen gigantische Open World RPG moeten maken met enorm veel filler om de duur te rekken. Het is allemaal mening vol en to the point. Dat geldt voor elk systeem dat de game inzet en ze werken nagenoeg ook allemaal wel goed en vermakelijk. Xuan Yuan Sword 7 weet precies wanneer het je nieuwe dingen moet geven en weet het qua verhaal ook interessant te houden gedurende de hele rit. Er is geen enkel saai stukje waarbij je wordt opgezadeld door saaie fillercontent.

Verdict

Xuan Yuan Sword 7 is de eerste Chinese RPG die ik heb gespeeld en eigenlijk heeft deze mij positief verrast. Het is bij lange na geen Game of the Year, maar het is een vermakelijk hapklaar tussendoortje. Het spel blinkt nergens in uit, maar faalt ook nergens in. Het speelt eigenlijk zoals je verwacht met je traditionele action-combat, crafting-systeem, speciale aanvallen en meer, maar doet dit met een uitstekende pacing die voor geen enkel saaier moment zorgt. Het is een fijne RPG met een fun-factor die eigenlijk constant is en die zien we niet veel.