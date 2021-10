Beta Review: Battlefield 2042 – Compensatiegedrag

Bigger is better, maar dat geldt absoluut niet voor Battlefield 2042. Met nog een maandje vóór de release van de langverwachte shooter, mocht iedereen al even aan slag met de Open Beta. De eerste reacties zijn erg wisselvallig. Eén ding is in ieder geval zeker. Dit is niet de Battlefield game voor iedereen.

Tijdens de Battlefield 2042 Open Beta mochten we aan slag met 128 spelers op de Playstation 5 op één van de kleinste maps uit de volledige game. En dit is meteen al slecht nieuws want zelfs deze (in verhouding dus) kleine map, voelde al veel en veel te groot. Zelfs voor 128 spelers. Op zijn hoogst zag ik 10 spelers tegelijk in beeld en dat is ook echt heel sporadisch. Conquest zorgt er natuurlijk voor dat alle spelers verdeeld zijn over de vele punten, maar Orbital heeft bijna geen interessante locaties. Er zijn te veel open velden en bergen die moet doorkruisen om bij een volgend punt te komen. Eenmaal aangekomen is de kans groot dat iemand je al in de smiezen heeft. Als ik denk aan Battlefield denk ik aan een gecontroleerde chaos. Tientallen spelers van beide kanten die vechten om één punt. Dat miste ik volledig tijdens de Beta.

Crossplay staat standaard aangevinkt als je de game opstart, maar dit werkt iets anders dan je misschien gewend bent. Je speelt namelijk samen, ongeacht waarmee je speelt. Bijna alle shooters bundelen controller spelers met elkaar en toetsenbord/muis spelers met elkaar. In de Battlefield 2042 Open Beta werd iedereen bij elkaar gegooid, waardoor je als controller speler dus ver in het nadeel speelt. Vooral omdat er geen enkele vorm van aim-assist in het spel zit als controller speler. Hierdoor was het spelen met een controller een heel erg ongemakkelijke ervaring. Het is ronduit de slechtste ervaring die ik heb gehad met schieten in een Battlefield game op console zo lang als ik speel. Aim-assist klinkt altijd een beetje als valsspelen, maar het is dé standaard voor schietspellen op console en pas als het ontbreekt (nu dus) merk je hoe lastig het eigenlijk is om schietspellen te spelen op console. DICE, voeg een aim-assist optie toe, asjeblieft.

Een grote stap terug in de toekomst

Battlefield 1 en Battlefield V brachten veel veranderingen met zich mee. Het zijn lang niet de favoriete Battlefield titels, maar ik mis Battlefield V nu al. Voor mij persoonlijk was Battlefield V een van de, als niet de fijnst spelende Battlefield game aller tijden. Bewegen is soepel, schieten werkt fantastisch en er zijn zoveel subtiele aanpassingen doorgevoerd die voor zo’n voortreffelijke ervaring zorgen. Het is bijna een perfecte shooter op het gebied van beweging, gunplay en hoe soepel het verloopt. Met Battlefield 2042 verwerpt DICE al deze verbeteringen. Zo kun je bijvoorbeeld niet meer gebukt rennen, in verschillende posities liggen (alleen nog maar op je buik) en kun je geen versterkingen meer bouwen.

Battlefield 2042 heeft geen Class-systeem meer. In plaats daarvan zijn er nu speciale operatoren met ieder een eigen unieke gadget. Een hele vreemde keuze want buiten je operator en bijbehorende gadget, kun je je hele uitrusting zelf samen stellen. Je kunt dus een sniper-rifle kiezen met een raketwerper of een repair tool. Klinkt heel leuk, maar het is heel erg slecht voor de teamplay. Omdat je niet meer ziet wie een medic, assault, engineer of scout is, weet je niet wie er munitie-dozen bij zich heeft, of wie er verbanddozen bij zich heeft. En aangezien je zelf mag kiezen, is er natuurlijk niemand die denkt aan spelen in teamverband, in een team-based shooter. Het ziet er daarnaast ook gewoon echt dom uit om 20 keer dezelfde persoon te zien rondrennen (want iedereen speelt die grijphaak dude). Je ziet daarbij dus ook heel slecht of het een teamgenoot is, of niet. Het mogen duidelijk zijn dat de enige reden voor deze verandering is , dat DICE en EA losstaande operatoren kunnen verkopen voor extra geld, terwijl de speler maar moet gokken dat er teamgenoten zijn die willen spelen in teamverband.

Nog veel te doen

Niet alleen fundamenteel zet ik een hele hoop vraag en uitroeptekens bij de game, maar ook technisch valt er nog veel te verbeteren. Het geluid is enorm slecht tijdens de Beta. Geluiden zijn dof, hebben geen impact en brengen je niet in de Battlefield sfeer die je gewend bent. De User Interface is een draak, daar valt echt niks van te maken op dit moment. Deze mag wat mij betreft volledig op de schop. De UI is nooit echt fantastisch geweest in Battlefield, maar dis is toch wel de slechtste.

Er zijn nog een hoop foutjes te vinden in de Beta. Flitsende lichten, missende textures, overbelichting, geen belichting. Scopes die niet inzoomen na het respawnen, en wapens die al je attachments eraf gooien na het respawnen. Het is nog een groot rotzooitje voor een game die over een maandje al moet uitkomen.

Tot zover

Battlefield 2042 maakt tot nu toe nog geen indruk. Ik maak me ernstig zorgen over de grootte van de maps, het ontbrekende class-systeem en de matige implementatie van features die we enorm op prijs stelde in Battlefield V. Het is een hele kale ervaring op dit moment zonder enige drive die alles bij elkaar houdt. Ik hoop dat Breakthrough mij met meer geconcentreerde objectives meer een “Battlefield” gevoel geeft dan wat ik nu heb mogen spelen.

Wat ik vooral erg hoop is dat DICE en EA alle feedback van de afgelopen dagen goed tot zich nemen. Want in deze staat ben ik bang dat dit geen langdurig succes wordt. Wat mij betreft mag Battlefield 2042 naar het najaar van 2022. Een groot deel van je fans zullen je dankbaar zijn. Laten we hopen dat de Portal mode veel goed maakt.