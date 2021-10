Battlefield 2042 Hazard Zone wordt morgen onthuld

De laatste mode voor Battlefield 2042 wordt morgen om 17:00 onthuld middels een première op Youtube. Naar verluid hebben verscheidene Battlefield veteranen en fans al mogen spelen en delen zij hun bevindingen ook vanaf 17:00 morenmiddag.

Afgelopen weekend mochten fans op alle platformen aan de slag met de Open Beta van Battlefield 2042. De reacties lopen erg uiteen, maar één ding is zeker: De Beta had heel veel ruwe kantjes waar iedereen zich zorgen over maakt. Met nog een dikke maand te gaan tot release, lijkt er nog veel werk te liggen op het bordje van DICE. Maar nu eerst, de aankondiging van Hazard Zone!

Zoals je misschien wist worden er drie multiplayer modi aangeboden in Battlefield 2042. Er is geen singleplayer mode aanwezig, wél kun je met computergestuurde soldaten spelen in de multiplayermode. De standaard multiplayer mode die we kennen uit de Battlefield 2042 games, zoals Conquest en Breakthrough zijn aanwezig. We hebben ook al een korte introductie gekregen voor de Portal mode. Deze mode brengt ons terug naar voorgaande titels met voorgaande maps, uitrusting enzovoorts. In deze mode mix en match je zelf met maps, modes en meer uit voorgaande titels.

De allerlaatste mode die nog niet getoond werd, is Hazard Zone. We hoeven niet lang meer te gissen, want op 14 oktober om 17:00 wordt de mode officieel onthuld door EA en DICE. We hebben de video die morgen van start gaat al even voor je opgevist.

Ook wij zijn uitvoerig aan de slag gegaan met de Open Beta van DICE’s nieuwe shooter. Ook wij vinden daar iets van. Dat lees je hier terug!