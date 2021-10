Activision is klaar met cheaters

Activision heeft Ricochet onthuld. Dit anti-cheatsysteem moet er eindelijk voor gaan zorgen dat cheaters hun verdiende loon krijgen, voor het ruïneren van mensen hun gameplay ervaring!

Studio’s en uitgevers vechten al jaren tegen cheaters binnen hun games, sommige doen dit wat pro-actiever dan anderen, maar iedere online game fakkelt er op een bepaalde manier wel mee. Er zijn games waar je weinig tot zelfs helemaal geen vervelende cheaters tegen zult komen, toch is Call of Duty hier altijd slachtoffer van geweest. Volgens Activision moet dit eens stoppen. Zij introduceren Ricochet voor Cold War, Warzone en Vanguard. Hoe het uiteindelijk zal werken is nog maar de vraag, maar het is in ieder geval fijn voor spelers om te weten dat er actie wordt ondernomen.

Ricochet

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten, dat is wat Activision hoogstwaarschijnlijk bedoelde toen ze deze naam in de spotlight zette. Het programma zal vernieuwde servertools inzetten die cheaters beter en slimmer kunnen identiciferen en deze vervolgens ook kunnen verwijderen. Dit allemaal met de bedoeling, om een lerend systeem te zijn met een zero-tolerance policy. Dit doet het systeem door zich te installeren als een soort driver, maar dan op kernelniveau. Dit houdt alsware tot zekere hoogte jouw machine in de gaten en checkt op cheatprogramma’s. Het is de bedoeling dat dit op consoles ook gaat werken. Activision zal wel op moeten passen en hun privacybeleid goet op orde moeten krijgen, want er zijn veel mensen die zo min mogelijk privacy verbrekende programmatuur op hun apparatuur willen zien.

Het systeem zal op 5 november geïntroduceerd worden, samen met de lancering van Call of Duty: Vanguard. Ook zal de service snel doorgetrokken worden naar Warzone en Cold War.