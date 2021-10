De Xbox Series X koelkast komt er nu echt aan

En jij kunt ‘m kopen! Toen de nieuwe Xbox werd aangekondigd duurde het niet lang voordat het internet aan de slag ging met het belachelijk maken van de vorm van het apparaat. Is dat een koelkast? Nee, dat is het niet, maar er komt er wel eentje!

Microsoft grapte leuk mee en het duurde niet lang voordat er virtuele achtergronden van keukens met de Xbox Series X als koelkast werd afgebeeld in officiële Xbox presentaties. Ook werd er een gigantische koelkast gebouwd met het uiterlijk van de nieuwe Xbox. Voor alle andere fans is er nu ook goed nieuws. In december komt er een mini-koelkast in de vorm van de Xbox Series X. Het beste nieuws is zelfs dat jij ‘m kunt kopen. Hij is niet eens zo heel erg duur en de afmetingen zijn iets groter dan de console. Je kunt je Xbox Series X precies in de koelkast bewaren als je dat zou willen. Aaron Greenberg demonstreert het op zijn TikTok pagina.

Some photos of this beautiful unit. Been testing one at home and it works like a champ. It’s a big boy and THICC! 🙅🏼‍♂️💪🏻🥶 pic.twitter.com/kwYsj3xZ5q — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) October 15, 2021

Er passen 10 kleine 12oz blikjes in. In het deurtje zit een rekje zodat je er snacks in kunt bewaren. Het apparaatje is vanaf december verkrijgbaar vanaf €99. Je kunt ‘m vanaf 19 oktober al pre-orderen bij bepaalde retailers. Voor ons Europeanen is de minikoelkast verkrijgbaar via Amazon, Game Stop EU en Micromania.