Elden Ring uitgesteld, maar je kunt volgende maand spelen

Het ‘pijnlijke’ nieuws wordt een klein beetje gecompenseerd met goed nieuws. In november wordt er namelijk een gesloten netwerk test gehouden. Hierdoor wordt de game tijdens één weekend in periodes van 3 uur speelbaar. Je moet je wel even opgeven om kans te maken voor toegang tot deze test. De test wordt in het weekend van 12 tot 15 november gehouden op de volgende tijden:

De Beta is speelbaar op zowel de vorige als huidige generatie consoles. Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S en Xbox One. Je kunt je hier opgeven voor deze test.

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

