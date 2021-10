Forza Horizon 5 gaat goud, onthuld muziek

Forza Horizon 5 heeft wat te vieren komend weekend. Ze hebben de game namelijk op goud gezet voor een release van 9 november, dit betekend dat de game officieel af is en gelanceerd kan worden op de genoemde datum!

‘Gone Gold’ is een term die vele niet meer geloven, na het drama dat Cyberpunk 2077 heet. Toch is Forza Horizon 5 nu in hetzelfde stadium. Maar, het voordeel dat deze titel heeft, is dat de early previews er enorm goed uitzagen en dat mensen lovend waren over zo goed als alle elementen in de game. De fysieke discs worden nu klaargemaakt voor verkoop, dus binnenkort kan je de game lekker in huis gaan halen!

Maar, er is meer! Er zijn een aantal licensed tracks naar het publiek gebracht voor de game. Check de lijst hier beneden!

“El Punto Final” by Centavrvs

“Weekends” by Classixx, Local Natives

“Afrika” by Clubz

“Cool Up” by De Lux

“Suéltame, Bogotá” by Diamante Eléctrico

“Levitating” by Dua Lipa

“Heat Waves – Shakur Ahmad Remix” by Glass Animals, Shakur Ahmad

“All I Want” by Kid Moxie, LUXXURY

“The Valley Of The Pagans (ft. Beck)” by Gorillaz

“Straight To The Morning (ft. Jarvis Cocker)” by Hot Chip

“All Of The Time” by Jungle

“Feels So Good” by LUXXURY

“Full Heart Fancy” by Lucky Chops

“Everything at Your Feet (ft. The Chamanas)” by ODESZA

“Midnight Sun” by OTR, Ukiyo

“Look At The Sky” by Porter Robinson

“Where We Started” by PRXZM

“Hello Hello Hello” by Remi Wolf

“New Heartbreak” by Sad Alex

“Preach” by Saint Motel

“Fiebre” by Sotomayor

“Quema” by Sotomayor

“Sunshine (with The Knocks)” by Whethan

“Ohh My Ghosts” by Young & Sick

Kijk jij uit naar Forza Horizon 5? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!