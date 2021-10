Riders Republic gratis speelbaar vanaf 21 tot 27 oktober

Iedereen mag vanaf 21 oktober tot 27 oktober gratis aan de slag met Riders Republic vóór de release van de game op 28 oktober. Voortgang mag je meenemen naar de volledige game. Je kunt de game zelfs winnen.

Riders Republic is Ubisoft’s nieuwe unieke Open-world Extreme Sports game. De game verschijnt op 28 oktober, maar nog vóór de release van iedereen een week lang gratis aan de slag met de game. Je kunt gedurende de week maximaal 4 uur spelen. Al je voortgang mag je meenemen naar de volledige versie. Tevens worden de spelers gedurende de Trial Week uitgedaagd om deel te nemen aan de ‘Mad Challenge’.

De Mad Challenge ontgrendel je door de introductie van de game door te spelen en vervolgens minimaal 20 sterren te behalen. Vanaf dit moment speel je Shackdaddy’s Exclusive Multiplayer Contest vrij. Deze geeft je toegang tot de Mass Race. Spelers die in de top 10 eindigen van deze race doen mee aan een willekeurige trekking. Eén speler uit deze trekking wint een custom Canyon x Riders Republic fiets en de Gold Edition van de game. Andere winnaars krijgen ook de Gold Edition van de game. Check de wedstrijd pagina om je aan te melden voor de race.

Tijdens de Trial Week krijgen spelers toegang tot alle vijf de carrière progressies en verschillende multiplayer modi waaronder de Mass Races, Versus Mode, Tricks Battle en Free for All.

Riders Republic verschijnt vervolgens op 28 oktober voor Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia en PC via Epic Games en de Ubisoft Store. De trial is ook op alle platformen beschikbaar vanaf 21 oktober.