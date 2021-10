God of War komt in januari naar PC

God of War, Sony Santa Monica’s hooggeprezen actie titel uit 2018 komt in januari naar PC. De PC versie van de game biedt verschillende verbeteringen ten opzichten van de Playstation 4 versie.

God of War op de Playstation 4 biedt een resolutie van maximaal 4K met uncapped framerates. Eerder dit jaar werd er een patch uitgebracht zodat de game ook met 60 FPS speelbaar is op de Playstation 5. Visueel ziet het er allemaal wat scherper uit op de PC, mits je een krachtige PC hebt. Er zijn namelijk tal van opties om de game grafisch aan te passen. Zo kun je de kwaliteit van schaduwen en reflecties bijvoorbeeld aanpassen zodat ze er beter uit zien dan op de Playstation versie. DLSS wordt ook ondersteund voor geselecteerde Nvidia producten.

Net als voorgaande Playstation games die verschenen op PC is er ook een Ultra Wide ondersteuning zodat de game speelbaar is in een panoramische weergave van 21:9.

Spelers op PC hebben ook genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan met hun favoriete speelwijze. Er is een uitgebreide ondersteuning voor DualShock 4 en DualSense controllers, maar ook andere controllers worden ondersteund, zoals die van Xbox. Uiteraard kun je de game ook met muis en toetsenbord spelen. Alle toetsen zijn configureerbaar.

God of War is nu al vooruit te bestellen via Steam voor €49,99. De releasedatum is 14 januari. Hiermee brengt Sony nóg een Playstation titel naar de PC. De PC releases van de game zijn onderdeel van Playstation baas Jim Ryan’s visie. Volgens hem maken de studio’s zo’n voortreffelijke kunstwerken, dat het zonde is om ze te beperken tot de Playstation consoles.

Eerder verschenen Horizon Zero Dawn, Death Stranding en Days Gone ook al op PC. Volgend jaar verschijnen Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy ook als bundel op PC (en Playstation 5). Ga jij aan de slag met de Playstation titels op PC?