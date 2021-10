Returnal krijgt een pauze-knop en foto-modus

Returnal, de roguelike shooter van Sony en Housemarque krijgt een pauze-knop met de 2.0 update. Het is de meest geanticipeerde feature sinds de lancering van de game, eerder dit jaar.

Returnal is een roguelike en dit betekent dat iedere speelbeurt er anders uit ziet en anders speelt. Je krijgt te maken met andere vijanden op andere plekken, andere wapens en andere pick-ups. Zo’n run kan soms wel wat tijd in beslag nemen. Het vervelende was dat je Returnal op geen enkele manier kon pauzeren. Zodra je de game afsluit raakt je run verloren en begin je met een verse run als je de game opnieuw opstart. Je kunt tijdens een run dus niet van spel wisselen, of de console volledig uitzetten. Daar komt nu verandering in.

Omdat het niet in de originele ontwerpen aanwezig was van de game heeft het lang geduurd voordat Housemarque de fans tegemoet kon komen met deze feature. In de 2.0 update is het eindelijk zover. De Suspend Cycle optie laat je je huidige run pauzeren zodat je de game kunt afsluiten. Je kunt de suspend cycle feature niet altijd inzetten. Het is niet mogelijk om te pauzeren tijdens combat, first-person secties, of cutscenes. Zodra je de game pauzeert en afsluit begin je direct bij hetzelfde punt als waar je bent gestopt. Wil je opnieuw pauzeren om de game aan de kant te leggen? Dan moet je een nieuw punt kiezen om te ‘suspenden’, want die vorige verdwijnt zodra je weer begint.

Nu we het toch over pauzeren hebben: Je kunt vanaf nu ook de game op bijna elk moment pauzeren om de nieuwe foto-mode te openen. Leg je spannendste momenten vast op Astropos! Je kunt de foto-mode niet gebruiken tijdens de first-person sequenties.

Wij waren aardig onder de indruk van Returnal eerder dit jaar? Benieuwd wat we er precies van vinden? Dat lees je terug in de review!