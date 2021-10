Solar Ash, kijk uit naar een unieke platformer

Solar Ash zou eigenlijk vandaag verschijnen voor PC, PS4 en PS5. Echter werd de game eerder uitgesteld om ervoor te zorgen dat deze unieke indie titel haar tijd krijgt om echt te shinen. Terwijl zij de laatste bugs proberen te fixen, willen wij je even informeren over deze unieke titel!

Solar Ash zou dus eigenlijk op 26 oktober 2021 verschijnen. De game werd deels ontwikkeld tijdens een pandemie, waarvan je vast wel gemerkt hebt dat die een grote impact heeft op de gaming industrie. Veel games worden uitgesteld en krijgen de aandacht en marketing die ze verdienen. Echter worden kleinere indie titels, die uiterst belangrijk zijn voor de industrie, soms over het hoofd gezien. Dus, wij vonden het belangrijk om je even te informeren dat deze titel dit jaar nog zal verschijnen, op 2 december om precies te zijn! Maar, wat is Solar Ash nu precies?

Solar Ash is de tweede titel voor ontwikkelaar Heart Machine, bekend van Hyper Light Drifter. Deze titel werd uiterst goed ontvangen, met Metacritic scores tot wel 88 van de 100! Waar deze game een beetje het 2.5D top-down perspectief aannam, zal Solar Ash volledig 3D zijn.

Wat gelijk opvalt, is de movement en het kleurrijke grafisch aspect. Deze game is een high-speed platformer, met wat unieke combat elementen erin verwerkt. De 3 grootste pilaren zijn dan ook high-speed traversal, unieke uitgeschreven personages en grote vijandelijke encounters. Buiten dat ziet de game er uitermate uniek uit op grafisch gebied, waar felle neon kleuren en tof uitziende personages de voorgrond nemen. Wij zullen rondom release terug komen met een kritische blik op deze game, kijk jij er al naar uit?

Laat ons weten of jij je ogen gericht hebt op Solar Ash in de comments hier beneden of op Facebook! Heb je je aandacht nog niet gevestigd op deze indie titel? Dan zou ik de trailer hier boven nog een keertje kijken. Hoe de game uiteindelijk gaat worden is uiteraard nog onzeker, maar laten we in deze tijd juist de indie titels niet over het hoofd zien.