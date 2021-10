Halo Infinite toont gruwelijke campaign gameplay beelden

Halo Infinite ziet er gruwelijk uit! Het heeft meer dan een jaar op zich moeten laten wachten, maar eindelijk is het zover. Vanaf 8 december mogen we aan de slag met een next-gen Halo.

De oorspronkelijke onthulling verliep niet zonder veel kritiek, maar het lijkt alsof het extra jaartje ontzettend veel heeft goedgemaakt. De reeds getoonde beelden van de campaign schitteren. “Welcome to the new era of Halo”

Zo luidt de afsluiting van de trailer. En dat is niet heel erg gek als we alles wat we zojuist hebben gezien even verwerken. Het is de eerste Halo game met een redelijk open wereld waar de Master Chief op zijn eigen houtje door heen banjert. Met een zeker doel voor ogen land je op Zeta Halo, een gebroken ring. Tijdens de beelden zien we dat de Master Chief enorm veel vrijheid heeft in zijn doen en laten. Door de wereld heen zijn verschillende doelen en locaties om te ontdekken. Er zijn verschillende landingspaden om voertuigen op te roepen en opnieuw een breed arsenaal aan wapens en gadgets om de vijand te slim af te zijn.

In Halo Infinite zien we bekenden, maar ook nieuwe gevaren. Gelukkig hebben we zelf ook wat nieuwe speeltjes, zoals de grijphaak. Niet alleen kunnen we ons hiermee verticaal en horizontaal sneller verplaatsen, we kunnen er ook voorwerpen mee oprapen, of onszelf op een vijand af lanceren.

343 Industries pakt het verhaal direct op waar het met Halo 5 is gestopt. 117 is op zoek naar een AI die hem kan helpen met het zoeken naar niemand minder dan een andere AI, Cortana. Waar is ze en wat is er precies gebeurd? Het antwoord houdt zich ergens schuil op Zeta Halo, terwijl de Banished de Spartan voortdurend opjaagt.

Ga jij later dit jaar nog aan de slag met de nieuwe Halo?