star Ocean: The Divine Force aangekondigd voor PlayStation

Star Ocean bevind zich in een ongemakkelijke situatie tussen de grote JRPG reeksen. De paar voorgaande titels in de serie waren erg ruw en konden nog wel wat afwerking gebruiken. Ondanks de milde receptie, is er een vervolg onderweg.

Star Ocean: The Divine Force is onderweg naar de PlayStation 4 en PlayStation 5. De JRPG van Square Enix en Tri-Ace verschijnt ergens in 2022. Veel meer details zijn er niet bekend gemaakt. Wél hebben we een eerste trailer met gameplay beelden. Ook tijdens het bekijken van deze beelden zien we dat de kwaaltjes van voorgaande titels nog wel eens terug zouden kunnen keren.

De trailer begint hoopvol met een verschijnend Square Enix logo. Vervolgens zien we een matig geanimeerde scene in een ruimteschip. Het volgende deel van de trailer biedt vervolgens iets meer hoop met grote open vlakte die vanuit sommige hoeken best wel aardig uit zien. Het ziet er naar uit dat de nieuwe Star Ocean het ook van de schaal moet hebben als we deze vroege beelden mogen geloven.

De combat ziet er daarentegen wel aardig goed uit deze keer. We zien er ook best veel van in de trailer en mogen er wel van uit gaan dat veel focus hier op wordt gelegd. Hopelijk worden de ruwe randjes nog wat bijgeschaafd voor de release.

De laatste Star Ocean verscheen alweer 5 jaar geleden. Hier waren we helaas niet zo erg enthousiast over. De game scoorde bij ons een matige voldoende met een score van 5,5 (review is helaas verloren). Toch draagt de JRPG franchise een bepaalde charme mee en hopen we dat The Divine Force een positieve wending er aan draait in 2022.