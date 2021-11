Binnenkort op Game Pass: It Takes Two en meer

It Takes Two, misschien wel de beste co-op game van dit jaar komt naar Xbox Game Pass. Maar er zijn nog veel meer top-titels onderweg deze maand. Check hier beneden de volledige line-u voor november.

November is een dikke maand voor Xbox Game Pass abonnees. Niet alleen krijgen we It Takes Two, de beste co-op game dit jaar, maar ook verschijnt Forza Horizon 5 eindelijk! Deze is vanaf dag één speelbaar via Xbox Game Pass. Ook Minecraft wordt binnenkort via Xbox Game Pass aangeboden voor PC spelers. Zodra de Grand Theft Auto Trilogy verschijnt is San Andreas ook speelbaar via Game Pass. Als je de andere titels uit de trilogie wilt spelen, moet je de bundel uiteraard aanschaffen.

Voor de goede orde hier eventjes alle releases op een rij:

Datum Game platform 2 november Minecraft PC Unpacking PC, Xbox en Cloud 4 november It Takes Two PC, Xbox en Cloud Kill it with Fire PC, Xbox en Cloud 9 november Football Manager 2022 PC, Xbox en Cloud Forza Horizon 5 PC, Xbox en Cloud 11 november GTA: San Andreas – DE Xbox One Stop from Eden PC en Xbox

Het mindere nieuws is dat er ook een aantal titels verdwijnen. Vanaf 15 november zijn de volgende games niet meer speelbaar via de abonnementendienst:

Final Fantasy 8 HD

Planet Coaster

Star Renegade

Streets of Rogue

The Gardens Between

Rive Ciry Girls

Ga jij deze maand aan de slag met één of meerdere titels uit het lijstje? Of ga je snel nog even een aantal games doorspelen voordat ze verdwijnen op 15 november?