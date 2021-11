Review: Guardians of the Galaxy, een enorme verrassing

Het is tijd voor een nieuwe Marvel game! Dit maal zijn Peter Quill en zijn team aan de beurt om een single player ervaring te brengen naar jouw scherm. Hoe hoog legt deze game de lat tegenover Marvel’s Avengers, die eerder aardig flopte, of juist andere ijzersterke Marvel games als Spider-Man?

Guardians of the Galaxy is een comic- en filmreeks die inzet op een intergalactisch verhaal met veel humor, een grote set aan werelden, toffe sci-fi gevechten en een sterke manier van storytelling. Deze game brengt een volledige single-player ervaring met een no-bullshit ervaring. Kan Marvel’s Guardians of the Galaxy van Square Enix verbeteren op misschien wel de minst gewaardeerde Marvel game met de Avengers? Spoiler alert: Het is een enorm positieve verrassing!

It’s about flarking time!

Om maar meteen op goede noot te starten, Guardians of the Galaxy vertelt één van de beste verhalen in een Marvel game, ooit. Om te beginnen met het overkoepelend verhaal. Je speelt de gehele game als Peter Quill, ook wel bekend als Star-Lord! Hij werkt samen met zijn team, bestaande uit Drax, Gamora, Rocket en Groot, om het universum een betere plek te maken. Toch staat zijn team bekend om het uitvoeren van meerdere criminele activiteiten. Laten we zeggen dat ze niet echt begrepen worden door de intergalactische overheden.

In het begin van de game zie je hoe het originele team, bestaande uit Quill, Rocket & Groot, moet wennen aan de twee nieuwe leden, Drax en Gamora. Je merkt dat er veel discussies en onenigheden ontstaan tussen de Guardians. Uiteraard begint de game dan ook wat luchtiger, iets met een ruimte lama. Naarmate het verhaal vordert, zet een grote, sinistere kracht zichzelf in de spotlight. Het is aan de Guardians of the Galaxy om te doen wat hun naam zegt; beschermen!

Om niet al te veel te gaan lopen spoilen, ga ik alleen zeggen dat dit één van de beste verhalen in een Marvel game ooit is, misschien zelfs wel de beste. Er zijn erg veel elementen die het verhaal gewoonweg sterker maken!

Zo te beginnen met de humor. Toen ik Guardians opstartte, was ik een nogal huiverig over de befaamde one-liners en doordachte vadergrappen die we gewend zijn van de Marvel films, deze slaan namelijk bijna altijd wel aan. Ik was dus positief verrast, toen ik merkte dat de humor in deze game echt van de bovenste plank is. De synergie tussen alle personages en de ingesproken dialogen zijn zo sterk uitgewerkt, dat je iedere 10 minuten wel een keer veel te hard moet lachen. Het is alsof je daadwerkelijk één van de films zit te kijken, alleen heb je zelf bepaalde dialogen in de hand en speel je zelf dan ook als Peter Quill.

”I am… Groot?”

De stemacteurs die gekozen zijn passen allemaal zo goed als perfect binnen hun rol. Peter is een lompe stumper met een hart van goud, Gamora is een koelbloedig persoon met stiekem toch wel een beetje humor, Drax praat gewoonweg veel te formeel voor wie hij is, Rocket is een kleine helrat en Groot is… Groot! De stemmen slaan stuk voor stuk gewoon aan. Al moet ik daarbij zeggen, dat de acteur van Rocket er iets langer over deed om goed in de rol te kruipen van dit duivels klein wezentje. Na een tijdje merk je ook dat hij on-par is met de andere Guardians.

Er zijn dan ook erg veel dialogen om doorheen te gaan. Als je toevallig eens 5 minuten stil staat, omdat je kat denkt dat hij je even lastig moet vallen, dan hoor je de Guardians met elkaar discussiëren, of grapjes maken. Er is echt heel veel dialoog ingesproken en ik heb zelf eigenlijk nooit dubbele lines gehoord. Buiten dat heb je als Quill nog bepaalde Telltale-achtige dialoogkeuzes, waar je team dan ook weer op reageert. Er zijn ook verborgen dialogen te vinden, waar je achter meer achtergrondverhalen van de personages komt! Dus, goed zoeken.

Weet je wat ook groot is? De wereld in Gaurdians! Je zal over verschillende planeten reizen, meerdere rassen tegenkomen en daarbij ook een aantal unieke personages. Deze zijn allemaal top-notch uitgewerkt en de world-building is uitstekend! Iedere planeet heeft iets voor je in petto. Het verhaal is naar mijn mening de beste feature in de gehele game! Het voelt gewoon alsof je deel bent van een levend, dynamisch team.

Teamwork makes the dream work

De gameplay in Guardians was een beetje wennen voor mij. In de eerste paar uurtjes voelde het alsof je nauwelijks damage deed. Je speelt namelijk als Quill, met zijn blasters. Maar, er zijn meerdere real-time strategische elementen in de game gewikkeld. Je hebt in het begin weinig skills, waardoor het voelt alsof je zelf weinig aan de combat toevoegt. Hoe meer de game vordert, hoe toffer de combat gaat worden voor je.

Peter zelf zal meerdere skills vrijspelen, die allemaal erg fijn werken, ook krijg je meerdere soorten ammo voor je blasters. Je moet jouw skills en verschillende soorten ammo goed benutten in samenwerking met de aanvallen die je jouw teammaten laat doen. Het draait allemaal om timing en coördinatie. Dit is dan ook een erg tof element. Je kan zelfs tijdens het slaan van vijanden gebruik maken van je team. Sta je bijvoorbeeld in de buurt van Rocket? Dan zal hij jouw combo afmaken met een knal. Het draait allemaal om teamwork.

Ook heeft jouw team effect op hoe je door de wereld exploreert. Zo kan je bijvoorbeeld Drax grote objecten voor muren laten gooien, of Rocket door kleine gangetjes laten kruipen om een deur via de andere kant open te maken. Soms heb je dit nodig om gewoonweg te vorderen in het verhaal, maar je kan het ook benutten om verstopte items te vinden! Alles staat in het kader van samenwerking en dat maakt dat teamgevoel nog een stapje sterker.

Jij als Peter kan schieten met verschillende kogels, dodgen met je raketlaarzen, slaan en schoppen en verscheidene skills benutten. In het begin heb je vrij weinig skills en hier lijkt de combat eentonig, maar geloof me, het wordt beter met de uren!

Ditzelfde geld voor vijanden, er zijn aardig wat verschillende vijanden die je tegen zal komen. Deze hebben allemaal zo hun zwakheden, die kan je uitbuiten door Peter goed te benutten in combat. Als Peter kan je ook heel goed vijanden staggeren of naar achter trappen, zodat jouw team de rest kan doen.

Huddle Up!

Iets dat als concept erg leuk klinkt, maar in realiteit de flow van gevechten eruit haalt, is de Huddle. Dit komt voor wanneer gevechten erg hot & heavy worden. Je roept jouw team bij elkaar en zij komen recht in je gezicht staan. Vervolgens moet je ze motiveren om het beste uit henzelf en elkaar te halen. Zij reageren op jouw speech keuze, vervolgens speelt er één van de gelicenseerde soundtracks en is het actie geblazen! Je kan jouw team attacks nu veel sneller en vaker gebruiken en zij krijgen een algehele buff. Dit geld echter alleen als je de goede speech houdt, doe je dit niet? Dan krijgt alleen Quill zelf een buff. Soms is de soundtrack die gekozen wordt een beetje raar voor combat sequences. Maar hey, als je zoveel budget gooit naar licensed 80’s muziek, dan moet je het ook benutten! Mijn probleem met de Huddle is dat het je volledig uit de combat trekt, iedere keer opnieuw. De sequence duurt ook erg lang en na 5 Huddles heb ik het wel weer gezien..

Buiten dit alles zijn er genoeg andere gameplay momenten die uniek zijn in hun eigen recht, zoals vliegen met je schip, of een mini-game spelen tegen Rocket. Iedere missie is zo goed doordacht dat je in de 15-20 uur lange verhaallijn geen enkel moment verveelt zult zijn. Dit geldt ook voor de pacing van het verhaal en de gameplay algeheel.

Wat een plaatje!

Guardians of the Galaxy is één van de mooiste games die ik dit jaar gespeeld heb. De personages zijn erg gedetailleerd en de gezichtsbewegingen zijn echt on-point. Ook de omgevingen zijn consistent gedetailleerd en zien er erg goed en uniek uit. Ik heb vaak genoeg even mijn team zo’n 5 minuten laten wachten om te kijken naar het uitzicht of de omgeving! Ook de kleuren hebben een heerlijk palette in iedere wereld, waar meestal 1 à 2 kleuren eruit springen. De game zag er goed uit in zowel performance als fidelity mode. Ik heb ook nooit echt last gehad van frame drops.

Waar het soms een beetje lomp werd, is wanneer personages speciale bewegingen moeten maken. Soms teleporteren ze, of lopen ze heel raar, hangen ze vast in muren. Dit mocht allemaal ietwat vloeiender wat mij betreft. Deze dingen vielen me soms gewoon op, maar ik heb ze nooit ervaren als storend. Er zijn dan ook genoeg games die hier veel meer issues mee hebben.

Verdict

Guardians of the Galaxy is een must-buy voor iedere Marvel fan. Maar, ook voor degenen die gewoon een sterke single player ervaring zoeken. Het verhaal is erg tof uitgewerkt en zowel de humor als de serieuze momenten zijn afwisselend genoeg en slaan stuk voor stuk aan! De gameplay begint een beetje saai, maar is na een handvol uurtjes ook erg vermakelijk. De game ziet er buiten dit allemaal ook echt goed uit en je wilt soms gewoon stoppen om rond te kijken, of ieder hoekje doorzoeken voor extra materialen of collectibles.