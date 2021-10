Grand Theft Auto: The Trilogy Remastered verschijnt 11 november

Rockstar kondigde eerder al een trilogie remaster aan voor enkele van de beste 3D Grand Theft Auto titels. Net op de dag dat Grand Theft Auto 3 20 jaar is geworden, verscheen de eerste gameplay trailer.

11 november is het zover! Dan verschijnen GTA 3, GTA: Vice City én GTA: San Andreas is een geremastered jasje in één bundel. Vanaf 11 november zijn de definitieve versies digitaal verkrijgbaar voor Xbox, Playstation, PC en ook Nintendo Switch! Vanaf 7 december is de bundel ook fysiek verkrijgbaar voor Xbox Series X|S en One, Nintendo Switch en Playstation 4. Check hier beneden alvast de eerste beelden!

Visueel ziet het er allemaal een stuk gelikter uit, maar behouden de games die ouderwetse look en charmes. Waar je de vernieuwing het meest gaat voelen is in de besturing. Deze is voor alle drie de games aangepast en lijkt nu meer op Grand Theft Auto: V. De wapen-wieltjes zijn bijgewerkt, radio-wiel stationnetjes en minimaps zodat navigeren beter is dan ooit tevoren. Richten en lock-on aim is verbeterd voor een fijnere gameplay ervaring. Op Xbox zijn er Achievements voor alle drie de games en uiteraard trofeeën voor de Playstation spelers.

De Nintendo Switch heeft verder nog een aantal unieke features zoals gyro-richten door t bewegen met je controller of Switch in handheld. Zoomen met de camera, pannen en menuselectie is allemaal mogelijk via je touchscreen!

Zoals in de beelden te zien zien de games er ook iets moderner uit. Hogere resolutie, verbeterde belichting en weereffecten, betere reflecties, schaduwen, voertuig- en personagemodellen. Voor de rest zijn we kleine aanpassingen aan verschillende gebouwen en interieur. Vooral Grand Theft Auto 3 heeft nu een cartoon-achtige vibe, maar eerlijk gezegd past dit er wel bij.

Xbox Game Pass spelers hebben geluk! Vanaf 11 november mogen zij kosteloos aan de slag met San Andreas – The Definitive Edition. Playstation Now spelers mogen vanaf 7 december zonder extra kosten aan de slag met Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition.