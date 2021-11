De Halo marketing trein is los!

Over een maand is het Halo Infinite tijd. November is net begonnen en dat betekent dat we ongeveer een maand verwijderd zijn van ons volgende 117 avontuur. We trappen de maand af met traditionele Halo marketing.

Waar voor veel fans de echte hype begint. En waar voor veel fans ook echt de realisatie doordringt. De Halo marketing campagne draait op volle toeren. Vandaag zien we nieuwe beelden van IGN First en een gloednieuwe lore video. De video vertelt verhalen over de gevechten van de UNSC, maar ook over cruciale vondsten die bijvoorbeeld leiden tot de technologie de het schild van de Master Chief heeft gevormd. Check deze video hier beneden:

Het kan geen domme toeval zijn. Deze video roept bij veel fans op het internet een bepaald gevoel op. Hetzelfde gevoel als met Halo 3, volgens velen nog steeds de beste game in de serie. Het kan geen toeval zijn dat Microsoft de beste game uit de serie wilt evenaren. Een goede run-up met marketing kan daarbij helpen. Laten we hopen dat Infinite inderdaad weer een sterk deel neer zet die kan meedingen als beste Halo game. Samen met de tijdloze klassiekers van Bungie.

Onlangs verscheen er ook een IGN First aflevering met beelden van een nog niet eerder getoonde multiplayer map. ‘Streets’ is een 4 tegen 4 asymmetrische arena waar we in de video zo’n 9 minuten naar mogen kijken. De map is zodanig ingedeeld dat beide team vanaf hun spawn direct zicht hebben op de ‘Power Weapon’ van deze map. Het zal dus direct een strijd zijn om dit wapen. Check de video hier beneden.

Vorige week kregen we de eerste beelden en informatie omtrent de campaign. Het bleef erg lang stil rondom de singleplayer mode die tijdens de onthulling veel kritiek kreeg. Het ziet er vandaag de dag 100 keer beter uit. Check deze hier terug!