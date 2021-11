Diablo IV en Overwatch 2 uitgesteld

Blizzard, Blizzard, Blizzard. Het ziet er niet goed uit bij Activision Blizzard en de fans (die nog over zijn) gaan dit nu ook merken aan de line-up van games. Overwacth 2 en Diablo IV zijn beide uitgesteld.

Het komt misschien niet als een verrassing, maar nieuws is nieuws. Blizzard heeft besloten om Overwatch 2 en Diablo IV uit te stellen tot op zijn minst 2023. Het bleef enorm lang stil rondom de twee nieuwe titels, maar gezien de situatie van de ontwikkelaar, niet meer dan logisch.

De reden die Blizzard mee geeft is de verandering van management bij Blizzard en bij belangrijke functies voor de specifieke games zelf. Gisteren werd nog aangekondigd dat één van de recente studio hoofden het bedrijf gaat verlaten. Na het vertrek van J. Allen Brack in augustus, na de beschuldigingen op het bedrijf voor allerlei ernstige zaken, namen Jen Oneal en Mike Ybarra het stokje over. Jen Oneal vertrekt, na nog geen 3 maanden aan het roer te hebben gestaan.

Blizzard co-leader Jen Oneal just told staff she’s stepping down, leaving Mike Ybarra as the sole head of the company. — Jason Schreier (@jasonschreier) November 2, 2021

Het is een groot zooitje ongeregeld bij Blizzard en dat was al een periode zo vóórdat alle beschuldigingen publiekelijk bekend werden gemaakt. Gaat het ooit nog goedkomen met Blizzard? Wie weet. Of het ooit nog terug zal keren naar de eens zo ontzettend gewaardeerde studio? Zeer waarschijnlijk niet.

Call of Duty staat ook in het plaatje, maar maak je hier geen zorgen om. Deze franchise blijft ongestoord als een massieve trein overal doorheen banjeren. Deze week verschijnt Call of Duty Vanguard. Later dit jaar verschijnt er een gloednieuwe Warzone map en nemen we eindelijk afscheid van Verdansk. Met bijna iedere studio van Activision werkzaam aan deze shooter franchise, hoeven we als trouwe shooter-fan ons geen zorgen te maken over uitstel bij deze franchise.