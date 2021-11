Elden Ring systeemspecificaties bekend, 30 FPS op Last-Gen

Elden Ring verschijnt over enkele maanden en onlangs konden we al genieten van een uitgebreide gameplayvideo. Bandai Namco en From Software delen nu enkele specificaties voor de game met name de resolutie en performance. Een Next-Gen upgrade is geen slecht idee als je nog op een Playstation 4 of Xbox One speelt.

Misschien komt het niet helemaal als een verrassing, maar Elden Ring draait met maximaal 30 frames per seconden op de PlayStation 4 en Xbox One. Dit geldt ook voor de mid-gen upgrades bekend als de PS4 PRO en de Xbox One X. Beide apparaten ondersteunen maar 30FPS. Alhoewel je met deze sterkere machines wel de game in 4K kunt afspelen (met checkerboard op de PS4 PRO).

Voor PlayStation 5 en Xbox Series spelers is er beter nieuws. Beide systemen spelen de game met 60FPS af tot 4K. Xbox Series S tot 1440P met 60FPS. Xbox Series X, PlayStation 5 en PC spelers kunnen de game ook met Raytracing spelen. Deze optie wordt via een patch toegevoegd.

Indien je ergens halverwege de game beslist om over te stappen naar een nieuwe console mag je je save-game meenemen. PlayStation 4 spelers kunnen hun save overzetten naar de PlayStation 5, maar niet terug. Xbox spelers kunnen door middel van Smart Delivery met hun save file spelen op zowel een Xbox One als Xbox Series X|S.

Vorige week toonde From Software en Bandai Namco ons nieuwe beelden van de game. We krijgen ruim een kwartier aan gameplay van bekende en nieuwe locaties. Heb je de video gemist? Check ‘m hier terug!